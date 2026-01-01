Έκπτωση έως 69% για ExcaliDash

Αναπτύξτε το ExcaliDash με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενο dashboard για οργάνωση, διαχείριση και συνεργασία στα σχέδιά σας Excalidraw με ιστορικό εκδόσεων και ασφαλή κοινή χρήση συνδέσμων.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το ExcaliDash με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ExcaliDash

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ExcaliDash

Το ExcaliDash είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο επίπεδο διαχείρισης για το Excalidraw που μετατρέπει μια συλλογή διάσπαρτων σχεδίων σε έναν οργανωμένο, αναζητήσιμο χώρο εργασίας. Αντί να διαχειρίζεστε μεμονωμένα αρχεία .excalidraw, αποκτάτε ένα κεντρικό ταμπλό όπου τα σκίτσα βρίσκονται σε συλλογές, κάθε αλλαγή καταγράφεται στο ιστορικό εκδόσεων και τα διαγράμματα μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω συνδέσμων με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Περιλαμβάνει τον πλήρη επεξεργαστή Excalidraw με ένα ελαφρύ backend, έτσι ώστε η σχεδίαση, η αποθήκευση και η οργάνωση να γίνονται όλα σε μία ιδιωτική εγκατάσταση.

Η εκτέλεση του ExcaliDash στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε διάγραμμα, σκίτσο αρχιτεκτονικής και πίνακα ιδεών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση χρήστη και καμία πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας, ενώ οι προαιρετικοί λογαριασμοί πολλών χρηστών και το OIDC single sign-on επιτρέπουν στις ομάδες να συνεργάζονται με ασφάλεια υπό τον δικό σας έλεγχο.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του ExcaliDash

Κεντρικός πίνακας ελέγχου σχεδίασης

Οργανώστε όλα τα σκίτσα σας στο Excalidraw σε συλλογές με μικρογραφίες και αναζήτηση, ώστε τα διαγράμματα να είναι εύκολο να βρεθούν αντί να είναι διασκορπισμένα σε μεμονωμένα αρχεία.

Ιστορικό εκδόσεων

Κάθε επεξεργασία δημιουργείται αυτόματα ως στιγμιότυπο, επιτρέποντάς σας να αναθεωρείτε προηγούμενες καταστάσεις και να επαναφέρετε παλαιότερες εκδόσεις οποιουδήποτε σχεδίου όταν συμβαίνουν λάθη.

Περιορισμένη κοινοποίηση συνδέσμου

Μοιραστείτε μεμονωμένα σχέδια μέσω συνδέσμων με έλεγχο πρόσβασης, παρέχοντας σε συνεργάτες ή ενδιαφερόμενους πρόσβαση προβολής ή επεξεργασίας, χωρίς να εκθέτετε ολόκληρο τον χώρο εργασίας σας.

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Πολλά άτομα μπορούν να εργαστούν στον ίδιο καμβά μαζί μέσω WebSockets, κάνοντας τις ζωντανές συνεδρίες brainstorming και σχεδιασμού ομαλές για κατανεμημένες ομάδες.

Ευέλικτη πιστοποίηση

Λειτουργήστε σε λειτουργία ενός χρήστη ή ενεργοποιήστε λογαριασμούς πολλών χρηστών με OIDC single sign-on, κατάλληλο τόσο για προσωπική χρήση όσο και για μεγαλύτερες ομάδες.

Γιατί να τρέξω ExcaliDash στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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