Το ExcaliDash είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο επίπεδο διαχείρισης για το Excalidraw που μετατρέπει μια συλλογή διάσπαρτων σχεδίων σε έναν οργανωμένο, αναζητήσιμο χώρο εργασίας. Αντί να διαχειρίζεστε μεμονωμένα αρχεία .excalidraw, αποκτάτε ένα κεντρικό ταμπλό όπου τα σκίτσα βρίσκονται σε συλλογές, κάθε αλλαγή καταγράφεται στο ιστορικό εκδόσεων και τα διαγράμματα μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω συνδέσμων με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Περιλαμβάνει τον πλήρη επεξεργαστή Excalidraw με ένα ελαφρύ backend, έτσι ώστε η σχεδίαση, η αποθήκευση και η οργάνωση να γίνονται όλα σε μία ιδιωτική εγκατάσταση.

Η εκτέλεση του ExcaliDash στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε διάγραμμα, σκίτσο αρχιτεκτονικής και πίνακα ιδεών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση χρήστη και καμία πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας, ενώ οι προαιρετικοί λογαριασμοί πολλών χρηστών και το OIDC single sign-on επιτρέπουν στις ομάδες να συνεργάζονται με ασφάλεια υπό τον δικό σας έλεγχο.