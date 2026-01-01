Αναπτύξτε το ExcaliDash με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο dashboard για οργάνωση, διαχείριση και συνεργασία στα σχέδιά σας Excalidraw με ιστορικό εκδόσεων και ασφαλή κοινή χρήση συνδέσμων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ExcaliDash
Το ExcaliDash είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο επίπεδο διαχείρισης για το Excalidraw που μετατρέπει μια συλλογή διάσπαρτων σχεδίων σε έναν οργανωμένο, αναζητήσιμο χώρο εργασίας. Αντί να διαχειρίζεστε μεμονωμένα αρχεία .excalidraw, αποκτάτε ένα κεντρικό ταμπλό όπου τα σκίτσα βρίσκονται σε συλλογές, κάθε αλλαγή καταγράφεται στο ιστορικό εκδόσεων και τα διαγράμματα μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω συνδέσμων με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Περιλαμβάνει τον πλήρη επεξεργαστή Excalidraw με ένα ελαφρύ backend, έτσι ώστε η σχεδίαση, η αποθήκευση και η οργάνωση να γίνονται όλα σε μία ιδιωτική εγκατάσταση.
Η εκτέλεση του ExcaliDash στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε διάγραμμα, σκίτσο αρχιτεκτονικής και πίνακα ιδεών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση χρήστη και καμία πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας, ενώ οι προαιρετικοί λογαριασμοί πολλών χρηστών και το OIDC single sign-on επιτρέπουν στις ομάδες να συνεργάζονται με ασφάλεια υπό τον δικό σας έλεγχο.
Βασικά χαρακτηριστικά του ExcaliDash
Κεντρικός πίνακας ελέγχου σχεδίασης
Οργανώστε όλα τα σκίτσα σας στο Excalidraw σε συλλογές με μικρογραφίες και αναζήτηση, ώστε τα διαγράμματα να είναι εύκολο να βρεθούν αντί να είναι διασκορπισμένα σε μεμονωμένα αρχεία.
Ιστορικό εκδόσεων
Κάθε επεξεργασία δημιουργείται αυτόματα ως στιγμιότυπο, επιτρέποντάς σας να αναθεωρείτε προηγούμενες καταστάσεις και να επαναφέρετε παλαιότερες εκδόσεις οποιουδήποτε σχεδίου όταν συμβαίνουν λάθη.
Περιορισμένη κοινοποίηση συνδέσμου
Μοιραστείτε μεμονωμένα σχέδια μέσω συνδέσμων με έλεγχο πρόσβασης, παρέχοντας σε συνεργάτες ή ενδιαφερόμενους πρόσβαση προβολής ή επεξεργασίας, χωρίς να εκθέτετε ολόκληρο τον χώρο εργασίας σας.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλά άτομα μπορούν να εργαστούν στον ίδιο καμβά μαζί μέσω WebSockets, κάνοντας τις ζωντανές συνεδρίες brainstorming και σχεδιασμού ομαλές για κατανεμημένες ομάδες.
Ευέλικτη πιστοποίηση
Λειτουργήστε σε λειτουργία ενός χρήστη ή ενεργοποιήστε λογαριασμούς πολλών χρηστών με OIDC single sign-on, κατάλληλο τόσο για προσωπική χρήση όσο και για μεγαλύτερες ομάδες.
Γιατί να τρέξω ExcaliDash στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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