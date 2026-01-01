Έκπτωση έως 69% για Decidim

Αναπτύξτε το Decidim με εγκατάσταση ενός κλικ.

open-source πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας για διαβουλεύσεις πολιτών, συμμετοχικό προϋπολογισμό και συλλογική λήψη αποφάσεων.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Decidim με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Decidim

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Decidim

Το Decidim είναι το πλαίσιο συμμετοχικής δημοκρατίας που δημιουργήθηκε αρχικά για την πόλη της Βαρκελώνης και χρησιμοποιείται πλέον από εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακά συμβούλια, πανεπιστήμια και οργανώσεις πολιτών σε περισσότερες από τριάντα χώρες για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, συμμετοχικών προϋπολογισμών, συνελεύσεων πολιτών και διαδικασιών συν-δημιουργίας πολιτικής online.

Η αυτο-φιλοξενία του Decidim στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των πολιτών, τα αρχεία ψηφοφορίας και το ιστορικό διαβούλευσης υπό την πλήρη κυριαρχία σας — ποτέ σε SaaS τρίτου μέρους — ενώ σας παρέχει τον πλήρη κώδικα Ruby on Rails υπό την άδεια AGPL-3.0 για επέκταση, έλεγχο και ομοσπονδιοποίηση με άλλες εγκαταστάσεις Decidim.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Decidim

Συμμετοχικός προϋπολογισμός

Διεξάγετε διαβουλεύσεις προϋπολογισμού πολλαπλών σταδίων όπου οι πολίτες προτείνουν, υποστηρίζουν και ψηφίζουν για το πώς κατανέμονται τα δημόσια κονδύλια, με ενσωματωμένους κανόνες ψηφοφορίας και δημοσίευση αποτελεσμάτων.

Συνελεύσεις πολιτών

Οργανώστε διαβουλευτικές διαδικασίες με προτάσεις, συζητήσεις, συναντήσεις και παρακολούθηση λογοδοσίας, ώστε κάθε συνεισφορά πολίτη να είναι ανιχνεύσιμη από την ιδέα μέχρι το αποτέλεσμα.

Multi-tenant εκ σχεδιασμού

Φιλοξενήστε πολλαπλούς ανεξάρτητους χώρους συμμετοχής - πόλεις, τμήματα ή οργανισμούς - σε μία μόνο Decidim instance με απομονωμένο περιεχόμενο και admins.

Ελεγχόμενες αποφάσεις

Κάθε πρόταση, ψήφος και τροπολογία καταγράφεται σε ένα διαφανές χρονολόγιο το οποίο οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι και οι εποπτικοί φορείς μπορούν να επιθεωρήσουν ανά πάσα στιγμή.

Ενσωμάτωση ανοιχτών προτύπων

Η ενιαία σύνδεση SAML και OAuth, τα REST και GraphQL APIs, και η υποστήριξη ActivityPub επιτρέπουν στο Decidim να συνδεθεί με υπάρχοντα συστήματα ταυτότητας πολιτών και το ευρύτερο fediverse.

Διαθέσιμο σε 60+ γλώσσες

Διατίθεται μεταφρασμένο για χρήση από κυβερνήσεις και οργανώσεις βάσης παγκοσμίως, με ενσωματωμένα εργαλεία για τη μετάφραση περιεχομένου εντός κάθε χώρου συμμετοχής.

Γιατί να τρέξω Decidim στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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