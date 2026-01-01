Αναπτύξτε το Decidim με εγκατάσταση ενός κλικ.
open-source πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας για διαβουλεύσεις πολιτών, συμμετοχικό προϋπολογισμό και συλλογική λήψη αποφάσεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Decidim
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Decidim
Το Decidim είναι το πλαίσιο συμμετοχικής δημοκρατίας που δημιουργήθηκε αρχικά για την πόλη της Βαρκελώνης και χρησιμοποιείται πλέον από εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακά συμβούλια, πανεπιστήμια και οργανώσεις πολιτών σε περισσότερες από τριάντα χώρες για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, συμμετοχικών προϋπολογισμών, συνελεύσεων πολιτών και διαδικασιών συν-δημιουργίας πολιτικής online.
Η αυτο-φιλοξενία του Decidim στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των πολιτών, τα αρχεία ψηφοφορίας και το ιστορικό διαβούλευσης υπό την πλήρη κυριαρχία σας — ποτέ σε SaaS τρίτου μέρους — ενώ σας παρέχει τον πλήρη κώδικα Ruby on Rails υπό την άδεια AGPL-3.0 για επέκταση, έλεγχο και ομοσπονδιοποίηση με άλλες εγκαταστάσεις Decidim.
Βασικά χαρακτηριστικά του Decidim
Συμμετοχικός προϋπολογισμός
Διεξάγετε διαβουλεύσεις προϋπολογισμού πολλαπλών σταδίων όπου οι πολίτες προτείνουν, υποστηρίζουν και ψηφίζουν για το πώς κατανέμονται τα δημόσια κονδύλια, με ενσωματωμένους κανόνες ψηφοφορίας και δημοσίευση αποτελεσμάτων.
Συνελεύσεις πολιτών
Οργανώστε διαβουλευτικές διαδικασίες με προτάσεις, συζητήσεις, συναντήσεις και παρακολούθηση λογοδοσίας, ώστε κάθε συνεισφορά πολίτη να είναι ανιχνεύσιμη από την ιδέα μέχρι το αποτέλεσμα.
Multi-tenant εκ σχεδιασμού
Φιλοξενήστε πολλαπλούς ανεξάρτητους χώρους συμμετοχής - πόλεις, τμήματα ή οργανισμούς - σε μία μόνο Decidim instance με απομονωμένο περιεχόμενο και admins.
Ελεγχόμενες αποφάσεις
Κάθε πρόταση, ψήφος και τροπολογία καταγράφεται σε ένα διαφανές χρονολόγιο το οποίο οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι και οι εποπτικοί φορείς μπορούν να επιθεωρήσουν ανά πάσα στιγμή.
Ενσωμάτωση ανοιχτών προτύπων
Η ενιαία σύνδεση SAML και OAuth, τα REST και GraphQL APIs, και η υποστήριξη ActivityPub επιτρέπουν στο Decidim να συνδεθεί με υπάρχοντα συστήματα ταυτότητας πολιτών και το ευρύτερο fediverse.
Διαθέσιμο σε 60+ γλώσσες
Διατίθεται μεταφρασμένο για χρήση από κυβερνήσεις και οργανώσεις βάσης παγκοσμίως, με ενσωματωμένα εργαλεία για τη μετάφραση περιεχομένου εντός κάθε χώρου συμμετοχής.
Γιατί να τρέξω Decidim στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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