Το Decidim είναι το πλαίσιο συμμετοχικής δημοκρατίας που δημιουργήθηκε αρχικά για την πόλη της Βαρκελώνης και χρησιμοποιείται πλέον από εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακά συμβούλια, πανεπιστήμια και οργανώσεις πολιτών σε περισσότερες από τριάντα χώρες για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, συμμετοχικών προϋπολογισμών, συνελεύσεων πολιτών και διαδικασιών συν-δημιουργίας πολιτικής online.

Η αυτο-φιλοξενία του Decidim στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των πολιτών, τα αρχεία ψηφοφορίας και το ιστορικό διαβούλευσης υπό την πλήρη κυριαρχία σας — ποτέ σε SaaS τρίτου μέρους — ενώ σας παρέχει τον πλήρη κώδικα Ruby on Rails υπό την άδεια AGPL-3.0 για επέκταση, έλεγχο και ομοσπονδιοποίηση με άλλες εγκαταστάσεις Decidim.