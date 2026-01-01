Αναπτύξτε το Bitwarden με ένα κλικ.
Επίσημος self-hosted Bitwarden διαχειριστής κωδικών πρόσβασης server, σε συνδυασμό με μια αποκλειστική υπηρεσία βάσης δεδομένων MariaDB.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Bitwarden
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bitwarden
Το Bitwarden είναι ο επίσημος server διαχείρισης κωδικών πρόσβασης που έχει κατασκευαστεί και συντηρείται από την Bitwarden Inc. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Bitwarden lite, τη διανομή ενός κοντέινερ του προμηθευτή, μαζί με μια αποκλειστική βάση δεδομένων MariaDB. Σε αντίθεση με τις κοινοτικές επαναυλοποιήσεις του Bitwarden API, εκτελεί τον ίδιο κώδικα server που η Bitwarden παρέχει στους δικούς της πελάτες, οπότε η συμπεριφορά του vault, η κρυπτογραφία και ο ρυθμός ενημερώσεων προέρχονται απευθείας από τον προμηθευτή.
Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε στοιχείο vault, συνημμένο και αρχείο εντός υποδομής που ελέγχετε, ενώ οι συσκευές σας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις επίσημες επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης, εφαρμογές επιφάνειας εργασίας, εφαρμογές για κινητά και το CLI του Bitwarden. Το Traefik βρίσκεται μπροστά από το κοντέινερ με αυτόματα πιστοποιητικά Let's Encrypt, ικανοποιώντας την απαίτηση HTTPS που επιβάλλουν οι πελάτες του Bitwarden. Το Bitwarden συνιστά το lite για προσωπική χρήση και home labs.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bitwarden
Επίσημος Bitwarden server
Εκτελεί τον κώδικα server που η Bitwarden Inc. δημιουργεί και συντηρεί, έτσι οι διορθώσεις ασφαλείας και οι εκδόσεις προέρχονται απευθείας από τον προμηθευτή.
Επίσημη πελατειακή συμβατότητα
Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης, οι εφαρμογές υπολογιστή, οι εφαρμογές κινητού και το Bitwarden CLI συνδέονται στον δικό σας server χωρίς καμία τροποποίηση.
Κρύπτη κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο
Τα στοιχεία είναι κρυπτογραφημένα στις συσκευές σας υπό ένα μοντέλο μηδενικής γνώσης, ώστε ο server να μην βλέπει ποτέ τον master password σας.
Οργανισμοί και Κοινοποίηση
Κοινή χρήση διαπιστευτηρίων με μέλη της οικογένειας ή συναδέλφους μέσω οργανισμών και συλλογών με έλεγχο πρόσβασης ανά χρήστη.
Προαιρετικές επιχειρησιακές υπηρεσίες
Τα SSO, SCIM provisioning και event logging περιλαμβάνονται στο image και μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν το απαιτεί μια άδεια χρήσης.
Γιατί να τρέξω Bitwarden στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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