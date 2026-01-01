Το Bitwarden είναι ο επίσημος server διαχείρισης κωδικών πρόσβασης που έχει κατασκευαστεί και συντηρείται από την Bitwarden Inc. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Bitwarden lite, τη διανομή ενός κοντέινερ του προμηθευτή, μαζί με μια αποκλειστική βάση δεδομένων MariaDB. Σε αντίθεση με τις κοινοτικές επαναυλοποιήσεις του Bitwarden API, εκτελεί τον ίδιο κώδικα server που η Bitwarden παρέχει στους δικούς της πελάτες, οπότε η συμπεριφορά του vault, η κρυπτογραφία και ο ρυθμός ενημερώσεων προέρχονται απευθείας από τον προμηθευτή.

Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε στοιχείο vault, συνημμένο και αρχείο εντός υποδομής που ελέγχετε, ενώ οι συσκευές σας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις επίσημες επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης, εφαρμογές επιφάνειας εργασίας, εφαρμογές για κινητά και το CLI του Bitwarden. Το Traefik βρίσκεται μπροστά από το κοντέινερ με αυτόματα πιστοποιητικά Let's Encrypt, ικανοποιώντας την απαίτηση HTTPS που επιβάλλουν οι πελάτες του Bitwarden. Το Bitwarden συνιστά το lite για προσωπική χρήση και home labs.