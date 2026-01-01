Lago est une plateforme de mesure et de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS, de fintech et d'infrastructure qui ont besoin d'une tarification flexible basée sur l'utilisation. Elle offre l'ingestion d'événements en temps réel, la gestion des abonnements, la génération de factures et une API axée sur les développeurs pour prendre en charge des modèles de tarification complexes — des plans par siège aux niveaux progressifs, par forfait et par pourcentage.

L'auto-hébergement de Lago sur votre propre VPS maintient chaque événement client, facture et règle de tarification sous votre contrôle direct, élimine les frais par transaction facturés par les outils de facturation hébergés, et vous permet d'adapter les intégrations et la rétention des données à vos exigences spécifiques en matière de conformité et de produit.