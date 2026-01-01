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Système open source de gestion des pièces et des stocks pour le suivi des stocks, des nomenclatures et des informations sur les fournisseurs.

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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec InvenTree ?

InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces, conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi basé sur des feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients, le tout en un seul endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.

L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de InvenTree

Nomenclature

Définissez des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier précisément les fabrications de production.

Suivi des stocks

Suivez les quantités de stock dans plusieurs lieux de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque pièce.

Gestion des fournisseurs

Joignez les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les niveaux de prix, les délais de livraison et les minimums de commande pour une comparaison directe des achats.

Bons de commande

Émettre et suivre les bons de commande, de la création à la livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks dès réception des expéditions entrantes.

API REST et plugins

Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des scanners de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.

Commandes de vente

Gérez les commandes clients et allouez le stock pour l'exécution, en synchronisant les ventes et l'inventaire sans outil de gestion des commandes distinct.

Pourquoi exécuter InvenTree avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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