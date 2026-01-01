Déployez InvenTree : installation en un clic.
Système open source de gestion des pièces et des stocks pour le suivi des stocks, des nomenclatures et des informations sur les fournisseurs.
Choisissez un pack VPS pour InvenTree
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec InvenTree ?
InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces, conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi basé sur des feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients, le tout en un seul endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.
L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.
Fonctionnalités clés de InvenTree
Nomenclature
Définissez des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier précisément les fabrications de production.
Suivi des stocks
Suivez les quantités de stock dans plusieurs lieux de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque pièce.
Gestion des fournisseurs
Joignez les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les niveaux de prix, les délais de livraison et les minimums de commande pour une comparaison directe des achats.
Bons de commande
Émettre et suivre les bons de commande, de la création à la livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks dès réception des expéditions entrantes.
API REST et plugins
Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des scanners de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.
Commandes de vente
Gérez les commandes clients et allouez le stock pour l'exécution, en synchronisant les ventes et l'inventaire sans outil de gestion des commandes distinct.
Pourquoi exécuter InvenTree avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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