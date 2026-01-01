Déployez Frégate en un clic.
Enregistreur vidéo réseau open source avec détection d'objets IA locaux en temps réel pour vos caméras IP.
Choisissez un pack VPS pour Frigate
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Frigate ?
Frigate est un enregistreur vidéo réseau open source basé sur la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et d'autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsqu'un événement significatif se produit réellement, au lieu de réagir à chaque pixel de mouvement.
Puisque chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans qu'aucun fournisseur ne décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frigate fonctionne avec toute caméra fournissant un flux RTSP, stocke les enregistrements sur un disque local et s'intègre à Home Assistant et MQTT pour les automatisations.
Fonctionnalités clés de Frigate
Détection locale de l'IA
Les objets sont identifiés sur votre propre matériel en temps réel, de sorte que la détection continue à fonctionner même lorsque la connexion internet ne fonctionne pas.
Moins de fausses alertes
Les enregistrements et les notifications sont déclenchés par des personnes, des voitures ou des animaux réels plutôt que par des ombres, de la pluie ou des phares qui passent.
Enregistrement et examen continus
Les enregistrements 24 heures sur 24 côtoient une chronologie des événements détectés, de sorte que vous pouvez sauter directement au moment qui compte.
Fonctionne avec n'importe quelle caméra
Connectez des caméras de n'importe quelle marque sur RTSP au lieu d'être verrouillées dans un seul fabricant ou service cloud.
Intégration Home Assistant
Les détections sont publiées sur MQTT afin que les lumières, sirènes et autres domotiques intelligentes puissent réagir dès que quelque chose est vu.
Restreaming intégré
Le restreamer go2rtc fourni tire chaque caméra une fois et la partage avec chaque spectateur, maintenant la charge hors de la caméra elle-même.
Pourquoi exécuter Frigate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic