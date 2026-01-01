Frigate est un enregistreur vidéo réseau open source basé sur la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et d'autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsqu'un événement significatif se produit réellement, au lieu de réagir à chaque pixel de mouvement.

Puisque chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans qu'aucun fournisseur ne décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frigate fonctionne avec toute caméra fournissant un flux RTSP, stocke les enregistrements sur un disque local et s'intègre à Home Assistant et MQTT pour les automatisations.