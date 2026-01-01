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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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16 Go de RAM
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KVM 8
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Frigate ?

Frigate est un enregistreur vidéo réseau open source basé sur la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et d'autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsqu'un événement significatif se produit réellement, au lieu de réagir à chaque pixel de mouvement.

Puisque chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans qu'aucun fournisseur ne décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frigate fonctionne avec toute caméra fournissant un flux RTSP, stocke les enregistrements sur un disque local et s'intègre à Home Assistant et MQTT pour les automatisations.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Frigate

Détection locale de l'IA

Les objets sont identifiés sur votre propre matériel en temps réel, de sorte que la détection continue à fonctionner même lorsque la connexion internet ne fonctionne pas.

Moins de fausses alertes

Les enregistrements et les notifications sont déclenchés par des personnes, des voitures ou des animaux réels plutôt que par des ombres, de la pluie ou des phares qui passent.

Enregistrement et examen continus

Les enregistrements 24 heures sur 24 côtoient une chronologie des événements détectés, de sorte que vous pouvez sauter directement au moment qui compte.

Fonctionne avec n'importe quelle caméra

Connectez des caméras de n'importe quelle marque sur RTSP au lieu d'être verrouillées dans un seul fabricant ou service cloud.

Intégration Home Assistant

Les détections sont publiées sur MQTT afin que les lumières, sirènes et autres domotiques intelligentes puissent réagir dès que quelque chose est vu.

Restreaming intégré

Le restreamer go2rtc fourni tire chaque caméra une fois et la partage avec chaque spectateur, maintenant la charge hors de la caméra elle-même.

Pourquoi exécuter Frigate avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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