Kyllä. Voit mukauttaa verkkosivustomalleja muuttamalla tekstiä, kuvia, värejä, asetteluja ja ominaisuuksia vastaamaan brändiäsi ja tavoitteitasi. Voit myös lisätä tai poistaa sivuja ja osioita milloin tahansa. Kaikki mallit ovat täysin muokattavissa, eivätkä ne vaadi koodaus- tai suunnittelukokemusta.

Muokkauskokemus voi vaihdella valitsemastasi mallista riippuen. Jotkut mallit luodaan Hostingerin kotisivukoneella, kun taas toiset rakennetaan Hostinger Horizonsilla.

Hostingerin kotisivukoneella rakennetuissa pohjissa käytetään vedä ja pudota -editoria, jonka sisäänrakennetut AI-työkalut auttavat sinua luomaan sisältöä ja säätämään asetteluja nopeasti.

Horizons-malleja käytetään vibekoodaukseen perustuvassa lähestymistavassa. Sen sijaan, että vetäisit ja pudottaisit elementtejä manuaalisesti, kuvailet haluamasi muutokset ja keskustelet AI:n kanssa, joka ottaa päivitykset käyttöön puolestasi.

Molemmat editorit ovat aloittelijaystävällisiä, joten voit yksinkertaisesti valita mieleisesi mallin ja mukauttaa sen tarpeisiisi sopivaksi.