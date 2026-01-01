Lago on avatud lähtekoodiga mõõtmise ja arvelduse platvorm, mis on ehitatud SaaS-i, fintechi ja infrastruktuuriettevõtetele, kes vajavad paindlikku, kasutusel põhinevat hinnastamist. See pakub reaalajas sündmuste vastuvõtmist, tellimuste haldamist, arvete genereerimist ja arendajakeskset API-t keeruliste hinnastamismudelite toetamiseks — alates kohapõhistest plaanidest kuni astmeliste, paketi- ja protsendipõhiste tasemeteni.

Lago ise majutamine oma VPS-is hoiab iga kliendisündmuse, arve ja hinnastamisreegli sinu otsese kontrolli all, eemaldab majutatud arveldustööriistade poolt võetavad tehingupõhised tasud ning võimaldab sul kohandada integratsioone ja andmete säilitamist vastavalt sinu spetsiifilistele vastavus- ja tootenõuetele.