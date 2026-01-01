Paigalda Lago ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga arvestuse ja kasutuspõhise arveldamise platvorm SaaS-i, fintechi ja infrastruktuuriettevõtetele.
Valige VPS-pakett Lago jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Lago
Lago on avatud lähtekoodiga mõõtmise ja arvelduse platvorm, mis on ehitatud SaaS-i, fintechi ja infrastruktuuriettevõtetele, kes vajavad paindlikku, kasutusel põhinevat hinnastamist. See pakub reaalajas sündmuste vastuvõtmist, tellimuste haldamist, arvete genereerimist ja arendajakeskset API-t keeruliste hinnastamismudelite toetamiseks — alates kohapõhistest plaanidest kuni astmeliste, paketi- ja protsendipõhiste tasemeteni.
Lago ise majutamine oma VPS-is hoiab iga kliendisündmuse, arve ja hinnastamisreegli sinu otsese kontrolli all, eemaldab majutatud arveldustööriistade poolt võetavad tehingupõhised tasud ning võimaldab sul kohandada integratsioone ja andmete säilitamist vastavalt sinu spetsiifilistele vastavus- ja tootenõuetele.
Lago peamised omadused
Kasutuspõhine arveldamine
Arvelda API kõne, koha, GB või mis tahes mõõdiku alusel, ilma et peaksid nullist kohandatud arveldusinfrastruktuuri ehitama.
Reaalajas arvestus
Võta kliendisündmused sisse reaalajas ja esita täpsed kasutusandmed arvete ja armatuurlaudade jaoks.
Paindlikud hinnastamismudelid
Kombineeri fikseeritud, astmelised, paketipõhised ja protsentuaalsed tasemed ühe paketi raames, et modelleerida mis tahes hinnastrateegiat.
Arve genereerimine
Loo ja ekspordi PDF-arveid automaatselt vastavalt tellimusperioodidele ja mõõdetud tarbimisele.
Arendajakeskne API
Integreeri arveldamine oma tootesse puhta REST API ja webhookide kaudu, majutatud kasutajaliideste asemel.
Miks kasutada Lago Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.