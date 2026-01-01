InvenTree on veebipõhine varude ja osade haldamise platvorm, mis on loodud inseneri- ja tootmismeeskondadele. See asendab tabelipõhise jälgimise ja lahusolevad tööriistad ühtse süsteemiga, mis haldab laoseise, osade katalooge, materjaliloendeid, tarnija teavet, ostutellimusi ja müügitellimusi ühes kohas. Ehitatud puhta REST API ja laiendatava pistikprogrammi arhitektuuriga, sobib see olemasolevatesse inseneritöövoogudesse, selle asemel, et sundida meeskondi sellega kohanema.

InvenTree isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu osade andmebaasi, tarnijate hinnakujunduse ja tootmise materjaliloendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — eriti oluline riistvaraprojektide ja tootjate jaoks, kes käsitlevad komponentide hankimise andmeid omandina.