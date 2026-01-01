InvenTree ühe klõpsuga juurutamine.
Avatud lähtekoodiga osade ja varude haldussüsteem laoseisu, materjaliloendite ja tarnijateabe jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada InvenTree
InvenTree on veebipõhine varude ja osade haldamise platvorm, mis on loodud inseneri- ja tootmismeeskondadele. See asendab tabelipõhise jälgimise ja lahusolevad tööriistad ühtse süsteemiga, mis haldab laoseise, osade katalooge, materjaliloendeid, tarnija teavet, ostutellimusi ja müügitellimusi ühes kohas. Ehitatud puhta REST API ja laiendatava pistikprogrammi arhitektuuriga, sobib see olemasolevatesse inseneritöövoogudesse, selle asemel, et sundida meeskondi sellega kohanema.
InvenTree isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu osade andmebaasi, tarnijate hinnakujunduse ja tootmise materjaliloendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — eriti oluline riistvaraprojektide ja tootjate jaoks, kes käsitlevad komponentide hankimise andmeid omandina.
InvenTree peamised omadused
Materjalide loetelu
Määra keerukate koostude jaoks mitmetasandilised materjaliloendid, automaatse laovarude jaotuse ja puudujääkide arvutustega, et tootmist täpselt planeerida.
Varu jälgimine
Jälgi laoseise mitmes laopaigas, täieliku liikumisajaloo ja madala laoseisu hoiatustega iga osa kohta.
Tarnijahaldus
Lisa tarnija ja tootja lingid igale osale, sealhulgas hinnatasemed, tarneajad ja tellimuse miinimumkogused otseseks hankevõrdluseks.
Ostutellimused
Koosta ja jälgi ostutellimusi loomisest kuni tarnimiseni, automaatsete laoseisu uuendustega saabuvate saadetiste vastuvõtmisel.
REST API ja pistikprogrammid
Täielik REST API ja pistikprogrammide süsteem ühendab InvenTree vöötkoodilugejate, sildiprinterite, ERP-süsteemide ja kohandatud automaatika töövoogudega.
Müügitellimused
Halda klienditellimusi ja eralda laoseisu komplekteerimiseks, hoides müügi ja laoseisu sünkroonis ilma eraldi tellimuste haldamise tööriistata.
Miks kasutada InvenTree Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.