Reducer dit CO2-aftryk og øg din ydeevne

Gør din hjemmeside hurtigere og reducer dens CO2-aftryk med bedre optimeringer og hosting.
Miljøpåvirkninger

Hvorfor blive grøn?

Tungere hjemmesider kræver mere energi at indlæse, hvilket forsinker brugeroplevelsen og øger CO2-udledningen med hvert besøg.

Sidevisninger tæller op

En typisk websidevisning kan generere omkring 0,2-0,5 g CO₂e, afhængigt af sidestørrelse, enhed og energikilde. Høj trafik og datatunge sider kan resultere i en målbar miljøpåvirkning over tid.
Data forbruger energi

Datacentre og datatransmissionsnetværk forbruger tilsammen omkring 1-2 % af den globale elektricitet, et tal der svarer til luftfartens andel af de globale CO₂-udledninger.
Dataefterspørgslen fortsætter med at stige

Den globale datatrafik fortsætter med at vokse med cirka 20-25 % hvert år, hvilket lægger et stigende pres på verdens datainfrastruktur og energisystemer.
Fordele

Grøn omstilling hjælper mennesker og planeten

Brugeroplevelse

Hurtigere sideindlæsningstider og en mere problemfri brugeroplevelse.

Rangeringer og konverteringer

Bedre placeringer i søgemaskinerne og højere konverteringer.

Lavere emissioner

Lavere energiforbrug pr. besøgende, hvilket hjælper med at reducere energiforbruget og de tilhørende CO2-udledninger.

Infrastruktureffektivitet

Reduceret belastning af den globale datainfrastruktur, hvilket bidrager til et mere bæredygtigt internet.

Handlingsrettede trin

Sådan reducerer du dit websteds CO2-aftryk

Uanset om du administrerer en personlig blog, et virksomhedswebsted eller en onlinebutik, kan disse enkle trin hjælpe dig med at mindske dit websteds CO2-aftryk, forbedre ydeevnen og forbedre brugeroplevelsen.

Optimering af aktiver og visuelt

Undgå unødvendige dekorative elementer og baggrundselementer, brug kun designelementer, der forbedrer indholdet.
Optimer alle medier (billeder og videoer) gennem størrelsesændring, komprimering og effektive formater (f.eks. WebP).
Deaktiver automatisk afspilning, implementer lazy loading, og giv brugerne mulighed for at sætte baggrundsvideoer på pause eller vælge versioner i lavere kvalitet.

Tredjepartskontrol

Brug kun tredjepartsintegrationer (f.eks. plugins, widgets, feeds, kort, chatbots), når de giver reel værdi for den besøgende.
Indlæs kun indhold fra tredjepart (som sociale feeds, integrerede kort eller videoer), når besøgende interagerer med det, i stedet for at indlæse det automatisk.
Prioriter selvhostede, lette alternativer frem for eksternt indlæste scripts og frameworks.

Kompatibilitet og levetid

Oprethold kompatibilitet med ældre enheder, browsere og operativsystemer.
Brug mobilorienteret design og progressiv forbedring for at sikre ensartet tilgængelighed og ydeevne.
Når du vælger et tema eller en skabelon til en builder, skal du teste, at det fungerer problemfrit på mobil og ældre browsere.

Bæredygtig hosting

Vælg hostingudbydere, der udelukkende drives af vedvarende energi, og bekræft deres påstande gennem Renewable Energy Credits (REC'er) eller tilsvarende certificering.
Vælg leverandører, der håndterer udstyr ansvarligt, holder hardware i brug så længe som muligt, og genbruger eller upcycler forældet hardware og materialer.
Foretræk udbydere, der overvåger vigtige effektivitetsmålinger såsom strømforbrugseffektivitet (PUE), vandforbrugseffektivitet (WUE) og kulstofforbrugseffektivitet (CUE), og som demonstrerer aktiv overvågning af datacentrets effektivitet og miljøpræstation.

Hostinger-eksempel: Hostingers infrastruktur kører på vedvarende elektricitet og energieffektive datacentre, hvilket reducerer CO2-udledningen for alle hostede websteder. Vi anvender også principper for cirkulær økonomi ved at genbruge eller genbruge 100 % af udtjente servere og switche.

Årsag: Hostinginfrastruktur bidrager betydeligt til både indlejrede og operationelle CO2-udledninger. Partnerskab med udbydere, der bruger verificeret vedvarende energi, vedligeholder effektiv hardware med lang levetid og genbruger gammelt udstyr, reducerer miljøpåvirkningen væsentligt. Kontinuerlig overvågning gennem målinger som strømforbrugseffektivitet (PUE), vandforbrugseffektivitet (WUE) og kulstofforbrugseffektivitet (CUE) sikrer løbende effektivitetsforbedringer og gennemsigtighed.

Optimering af ydeevne og effektivitet

Aktivér filkomprimering (f.eks. Brotli eller GZIP) ved hjælp af dit hosting- eller caching-plugin - såsom LiteSpeed Cache - for at reducere størrelsen på filer, der sendes til besøgende.
Aktivér browsercaching for at give tilbagevendende besøgende mulighed for at indlæse dit websted hurtigere uden at skulle downloade uændrede filer igen.
Brug effektivt JavaScript ved at bruge moderne, lette frameworks og undgå unødvendige scripts eller afhængigheder.
Foretag kun dit eget websteds interne API-kald, når det er nødvendigt, og undgå at sende eller behandle unødvendige data.

Typografi, bevægelse og alternative ressourcer

Brug kun animation, når det reelt tilføjer værdi til brugeroplevelsen og giver besøgende mulighed for at starte, stoppe, sætte på pause eller reducere animationen.
Foretræk systemfonte og begræns brugerdefinerede skrifttyper eller varianter for at minimere gengivelse og downloadbelastning.
Tilbyd tekstbaserede alternativer til rich media ved at tilbyde HTML-versioner af dokumenter i stedet for PDF'er, inklusive meningsfuld alternativ tekst til billeder og tilføjelse af transskriptioner eller billedtekster til video og lyd.

Løbende revisioner og evidensbaserede udgivelser

Evaluer regelmæssigt dit websteds ydeevne ved hjælp af pålidelige værktøjer til vurdering af webstedshastighed og optimering.
Identificer og fjern ubrugte plugins, scripts eller mediefiler, der gør dit websted langsommere eller bruger unødvendige ressourcer.
Udfas underudnyttede funktioner, der tilføjer vægt uden at være til fordel for brugeren.

Vil du dykke dybere?

Udforsk retningslinjerne for bæredygtigt webdesign og W3C's retningslinjer for bæredygtighed på nettet for detaljerede principper for opbygning af et lav-CO2- og højtydende web.

Ofte stillede spørgsmål om hjemmesidens CO2-aftryk

Find svar på almindelige spørgsmål om hjemmesiders CO2-aftryk og bæredygtig webperformance.

Hvad er et websteds CO2-aftryk?

Et websteds CO2-aftryk er mængden af CO₂-udledning, der genereres ved at indlæse dets sider. Hver sidevisning forbruger energi i datacentre, netværk og brugerenheder, hvilket bidrager til CO2-udledningen.

Hvor meget CO₂ producerer en hjemmeside?

En typisk websidevisning kan generere omkring 0,2-0,5 g CO₂e, afhængigt af hvordan den leveres. For websteder med meget indhold eller høj trafik kan udledningen være betydeligt højere.

Hvordan kan jeg reducere min hjemmesides CO2-aftryk?

Du kan mindske dit websites fodaftryk ved at optimere billeder og kode, reducere tredjepartsscripts, aktivere caching og komprimering, bruge lette skrifttyper og vælge en energieffektiv hostingudbyder.

Gør forbedret ydeevne et websted mere bæredygtigt?

Ja. Hurtigere ydeevne betyder ofte mindre dataoverførsel og lavere hardwarebelastning, hvilket reducerer energiforbrug og emissioner, samtidig med at brugeroplevelsen og søgerangeringer forbedres.

Hvorfor påvirker webhosting bæredygtigheden?

Webhosting bruger servere, der forbruger elektricitet. At vælge udbydere, der kører på vedvarende energi og vedligeholder effektive datacentre, reducerer miljøpåvirkningen fra alle hostede websteder.

Hvordan arbejder Hostinger på at reducere hjemmesiders miljøpåvirkning?

Hostinger bruger infrastruktur baseret på vedvarende energi, energieffektive datacentre og ansvarlig hardwaregenbrug for at mindske CO2-aftrykket fra hostede websteder. Få mere at vide i vores bæredygtighedsrapport.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.