Nasazení Fleetbase jedním kliknutím instalace.
Open-source logistická platforma pro provoz vozového parku, expedici, směrování a řízení dodávek na poslední míli.
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Co všechno můžete s produktem Fleetbase vytvořit
Fleetbase je open-source platforma pro správu logistiky a dopravy, která promění jediné nasazení v kompletní provozní backend – správu objednávek, dispečink řidičů, plánování tras, sledování vozidel v reálném čase a zákaznická oznámení. Její modulární architektura, postavená na instalovatelných rozšířeních, jako jsou Fleet-Ops, Storefront a Pallet, umožňuje týmům spravovat pracovní postupy pro doručování, na vyžádání, skladování a terénní služby na jedné sdílené vrstvě identity, oprávnění a API.
Vlastní hostování Fleetbase na vašem vlastním VPS udržuje zákaznické adresy, polohy řidičů a historii objednávek uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, vyhýbá se cenám za uživatele, jak vozové parky rostou, a dává vývojářům přímý přístup k REST API, socket událostem a webhookům potřebným k vytváření vlastních aplikací pro řidiče nebo zákazníky.
Hlavní funkce Fleetbase
Operační konzole flotily
Spravujte objednávky, řidiče, vozidla, servisní oblasti a sazby z jediného řídicího panelu vytvořeného pro dispečerské týmy.
Live sledování vozidel
Sledujte řidiče a vozidla na živé mapě s aktualizacemi polohy řízenými zásuvkami a úplnou historií aktivit.
Plánování trasy
Plánujte trasy s více zastávkami a odhadujte doby doručení pomocí dat o vzdálenosti a trvání napájených OSRM.
Registr rozšíření
Instalací rozšíření, jako jsou Fleet-Ops, Storefront a Pallet, přidáte možnosti expedice, obchodu a skladování.
API zaměřené na vývojáře
Vytvářejte vlastní aplikace pro ovladače a zákazníky na základě zdokumentovaného rozhraní REST API s webovými háčky a událostmi soketů v reálném čase.
Proč provozovat Fleetbase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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