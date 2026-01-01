Preguntas frecuentes sobre el generador de correo electrónico con inteligencia artificial Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre nuestra herramienta generadora de correo electrónico con inteligencia artificial.

¿Qué es un generador de correo electrónico de IA y por qué utilizar uno? Un generador de correos electrónicos con IA te ayuda a crear correos electrónicos más rápido, convirtiendo una breve descripción en un correo electrónico completo. En lugar de empezar desde cero, obtienes un correo electrónico listo para editar con estructura, diseño y texto, para que puedas concentrarte en tu mensaje en lugar de escribir desde cero.

¿Qué tipos de correos electrónicos puedo crear con Hostinger Reach? Puedes crear correos electrónicos para tus necesidades diarias de marketing y negocios, como correos de bienvenida, boletines informativos, promociones, actualizaciones de productos, invitaciones a eventos y seguimientos. Funciona tanto para correos únicos como para campañas regulares.

¿Puedo editar el correo electrónico generado por IA? Sí. Puedes editar el texto, cambiar el tono, actualizar el diseño con editores de arrastrar y soltar y ajustar los elementos de marca para que el correo electrónico se adapte a tu negocio antes de enviarlo.

¿Necesito alguna habilidad técnica para utilizar el generador de correo electrónico de IA? No necesitas conocimientos técnicos para usar el generador de correo electrónico con IA. ¡Hostinger Reach está diseñado para todos! Simplemente introduce tu mensaje y la IA creará tu correo electrónico, que podrás editar y enviar fácilmente.

¿Cuánto cuesta el generador de correo electrónico Reach AI? El generador de correos electrónicos con IA está incluido en todos los planes de Reach. El plan gratuito te ofrece un regalo de bienvenida único de 20 créditos de IA, mientras que el plan de pago Reach 500 te ofrece 10 créditos de IA mensuales recurrentes y acceso continuo. Puedes recargar créditos si necesitas más.