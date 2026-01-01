Generador de correo electrónico con IA

Convierta un mensaje simple en una plantilla de correo electrónico completa con diseño, copia y CTA incluidos.

Más que un escritor de correos electrónicos con IA

Plantillas listas para enviar

Plantillas listas para enviar

La mayoría de las herramientas solo te dan texto. Hostinger Reach crea plantillas de correo electrónico completas y listas para enviar. Recibirás un correo electrónico con formato completo, diseño y estructura, para que no tengas que diseñar nada tú mismo.

Líneas de asunto pegadizas

Cada correo electrónico viene con una línea de asunto adaptada a su objetivo, para que se destaque en la bandeja de entrada.

Copia lista para conversión

Reach utiliza estructuras probadas que hacen que su mensaje sea claro y fácil de seguir para los lectores.

CTA inteligentes incluidos

Los botones y las llamadas a la acción se colocan donde es más probable que generen resultados.

Diseño totalmente editable

Edite texto, marca, imágenes y botones con solo unos pocos clics, para que sus correos electrónicos siempre coincidan con su estilo.
Plantillas listas para enviar

De la idea al correo electrónico en minutos

01

Describe tu idea

Describe tu correo electrónico en pocas frases. Un lanzamiento, un mensaje de bienvenida, una venta: Reach puede generarlos todos.

02

Generar la plantilla

Reach crea instantáneamente un correo electrónico completo con diseño, estructura, copia y llamados a la acción ya establecidos.

03

Hazlo tuyo

¡Perfeccione el contenido y las imágenes, agregue su marca, reorganice las secciones con arrastrar y soltar, y luego envíe cuando esté listo!

Una herramienta para cada correo electrónico

Correos electrónicos de bienvenida
Boletines informativos
Correos electrónicos promocionales y de ventas
Lanzamientos de productos
Correos electrónicos de invitación a eventos
Correos electrónicos de reactivación
Correos electrónicos de referencia

Diseñado para empresas en crecimiento

Empieza de forma sencilla

Todo está listo. Envía tu primer correo electrónico al instante, sin necesidad de configuración ni experiencia.

Mantén el control

Edita cada detalle y elige exactamente cuándo llegarán tus correos electrónicos a tu audiencia.

Listo para escalar

No necesitas cambiar de herramienta en seis meses. Empieza hoy mismo con poco y aprovecha herramientas potentes a medida que tu negocio despega.

Integrado en Hostinger

Comience con Hostinger Reach y conviértase en un ecosistema completo de herramientas comerciales cuando esté listo.

Ahorra horas de tiempo

En lugar de pasar horas pensando en lo que deben decir los correos electrónicos, estos están hechos para usted, liberándole tiempo para otras cosas.

Soporte experto 24/7

Obtenga ayuda cuando la necesite: nuestro equipo siempre está listo para guiarlo.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, recopilo clientes potenciales, los segmento y los envío sin tener que hacer malabarismos con varias herramientas. Todo está en un solo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

El alcance tiene un potencial real. Puedo enviar boletines informativos y crear un club privado de personas genuinamente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustrador / Creativo integral | keoghcreates.com

Precios que se adaptan a tus suscriptores

¿Cuántos suscriptores tienes?
500
1000
2500
5000
10000
50000
-73%
Reach 2500
Escala con automatizaciones de ecommerce e IA avanzada
CO$  30.900 /mes

Facturado anualmente

2 500 suscriptores al mes
17 500 emails al mes
30 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 370.800 (valorado en CO$ 1.354.800). Se renueva por CO$ 37.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
Segmentación de público con IA
Asuntos optimizados con IA
Haz crecer las ventas con automatizaciones de ecommerce
Prioridad 24/7 para atención al cliente
-73%
Reach 1000
Crece con automatizaciones de emails y un público segmentado
CO$  13.900 /mes

Facturado anualmente

1 000 suscriptores al mes
7 000 emails al mes
20 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 166.800 (valorado en CO$ 610.800). Se renueva por CO$ 16.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
Segmentación de público con IA
Asuntos optimizados con IA
RECOMENDADO
-73%
Reach 500
Crea tu primera campaña de email profesional
CO$  6.900 /mes

Facturado anualmente

500 suscriptores al mes
3 500 emails al mes
10 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 82.800 (valorado en CO$ 310.800). Se renueva por CO$ 8.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
GRATIS
Pruébalo gratis
Funciones básicas para enviar campañas de email puntuales
CO$  0 /mes

Facturado anualmente

+3 mes(es) gratis

100 suscriptores al mes
200 emails al mes
0 créditos al mes
Se renueva a CO$ 4.900/mes.
Crea, envía y haz seguimiento de tus campañas de email
-73%
Reach 2500
Escala con automatizaciones de ecommerce e IA avanzada
CO$  30.900 /mes

Facturado anualmente

2 500 suscriptores al mes
17 500 emails al mes
30 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 370.800 (valorado en CO$ 1.354.800). Se renueva por CO$ 37.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
Segmentación de público con IA
Asuntos optimizados con IA
Haz crecer las ventas con automatizaciones de ecommerce
Prioridad 24/7 para atención al cliente
-73%
Reach 1000
Crece con automatizaciones de emails y un público segmentado
CO$  13.900 /mes

Facturado anualmente

1 000 suscriptores al mes
7 000 emails al mes
20 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 166.800 (valorado en CO$ 610.800). Se renueva por CO$ 16.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
Segmentación de público con IA
Asuntos optimizados con IA
RECOMENDADO
-73%
Reach 500
Crea tu primera campaña de email profesional
CO$  6.900 /mes

Facturado anualmente

500 suscriptores al mes
3 500 emails al mes
10 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 82.800 (valorado en CO$ 310.800). Se renueva por CO$ 8.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
GRATIS
Pruébalo gratis
Funciones básicas para enviar campañas de email puntuales
CO$  0 /mes

Facturado anualmente

+3 mes(es) gratis

100 suscriptores al mes
200 emails al mes
0 créditos al mes
Se renueva a CO$ 4.900/mes.
Crea, envía y haz seguimiento de tus campañas de email

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Con la confianza de millones de usuarios en todo el mundo

Google
Puntaje:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntaje:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntaje:
4.7
874
opiniones

Preguntas frecuentes sobre el generador de correo electrónico con inteligencia artificial

Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre nuestra herramienta generadora de correo electrónico con inteligencia artificial.

¿Qué es un generador de correo electrónico de IA y por qué utilizar uno?

¿Qué tipos de correos electrónicos puedo crear con Hostinger Reach?

¿Puedo editar el correo electrónico generado por IA?

¿Necesito alguna habilidad técnica para utilizar el generador de correo electrónico de IA?

¿Cuánto cuesta el generador de correo electrónico Reach AI?

¿Cómo se utilizan mis datos?

Garantía de devolución de dinero por 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Para más información, consulta nuestra política de reembolsos (pueden aplicarse exclusiones).

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.