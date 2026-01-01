Programa de parceiros da Hostinger

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Benefícios para parceiros que ajudam sua agência a crescer.

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20% de desconto em hospedagem para agências

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Como funciona

Comece em três etapas

01

Candidate-se em um minuto

Faça login na sua conta Hostinger, acesse o Agency Hub e conclua as etapas de registro no Programa de Parceiros.
02

Obtenha aprovação

Nossa equipe de parceiros analisa sua inscrição e ajuda você a se integrar rapidamente, geralmente em até dois dias úteis.
03

Cresça e ganhe

Comece a ganhar comissões recorrentes, obtenha seu selo de Parceiro Hostinger e candidate-se para ser listado no Diretório de Agências.
Construir confiança

Mostre aos seus clientes que você é um parceiro Hostinger confiável.

Obtenha a verificação oficial da Hostinger.
Exiba o selo em seu site.
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Não acredite apenas na nossa palavra.

Veja o que clientes do mundo todo dizem sobre sua experiência com a Hostinger.

“Sinceramente, usamos a Hostinger como referência para nossos engenheiros ao prestar suporte.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofundadores da Nohma

“Consegui gerenciar a hospedagem, o nome de domínio e o certificado SSL em um só lugar, o que foi realmente revigorante.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Ferreiro

“A Hostinger é a melhor provedora de hospedagem que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Especialista em marketing

“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. Tudo é fácil e novas funcionalidades são lançadas o tempo todo.”

Anna Franques

Anna Franques

Designer e desenvolvedor digital

“Graças ao painel de controle simples da Hostinger, podemos gerenciar nosso site WordPress por conta própria.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Proprietário de empresa

“Sinceramente, usamos a Hostinger como referência para nossos engenheiros ao prestar suporte.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofundadores da Nohma

“Consegui gerenciar a hospedagem, o nome de domínio e o certificado SSL em um só lugar, o que foi realmente revigorante.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Ferreiro

“A Hostinger é a melhor provedora de hospedagem que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Especialista em marketing

“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. Tudo é fácil e novas funcionalidades são lançadas o tempo todo.”

Anna Franques

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Designer e desenvolvedor digital

“Graças ao painel de controle simples da Hostinger, podemos gerenciar nosso site WordPress por conta própria.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Proprietário de empresa

Perguntas frequentes sobre o programa de parcerias

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o Programa de Parceiros da Hostinger.

O programa está aberto a profissionais da web que prestam serviços a terceiros — freelancers, agências web e agências de marketing são todos bem-vindos. Você está em Acesso Antecipado e, para ser aprovado, precisa atender a todos os seguintes requisitos:

  • Hospedar mais de 10 sites na Hostinger
  • Ter um site profissional existente com informações claras sobre seus serviços
  • Usar um e-mail comercial que corresponda ao domínio da sua empresa (Gmail, Yahoo e outros provedores genéricos não são aceitos)
  • Ter um nome de empresa verificável por meio de presença online básica
  • Enviar uma descrição autêntica da empresa, não copiada de outro lugar
  • Não ter histórico de suspensão por abuso na Hostinger
  • Operar em um mercado que a Hostinger não tenha excluído explicitamente

Para se candidatar, acesse hPanel → Agency Hub → Programa de Parceiros. As candidaturas são analisadas antes da aprovação.

O Programa de Parceiros é um relacionamento mais profundo e de longo prazo. Você ganha um perfil público, leads qualificados e benefícios que aumentam à medida que você traz mais clientes para a Hostinger.

  • Possibilidade de ser listado no Diretório de Agências
  • Comissões recorrentes em vendas cruzadas e renovações, não apenas na primeira compra
  • Leads de entrada entregues ao seu painel do Agency Hub
  • Página de destino de indicação com marca conjunta e cupons de indicação
  • Ofertas exclusivas de indicação para clientes que você trouxer
  • 20% de desconto na Hospedagem de Agência em novas compras
  • Um selo de Parceiro para o seu próprio site
  • Suporte técnico prioritário

Não. Preços, escopo e prazo de entrega são definidos entre você e o cliente.

Os parceiros aprovados recebem um painel de indicações dedicado no hPanel (Central da Agência → Indicações → Meus ganhos → Clientes). Ele exibe todos os clientes indicados, com detalhes da comissão — qualificados, aprovados, produtos indicados e histórico completo de eventos — disponíveis ao clicar em cada cliente.

Sim. Para manter seu status de Parceiro, você precisa gerar pelo menos US$ 100 em receita para a Hostinger por meio do Programa de Indicação. Caso contrário, sua conta corre o risco de ser removida do programa.

Sim, a qualquer momento, através do Agency Hub no hPanel. Seu perfil no diretório será removido e os leads de entrada serão interrompidos.

Torne-se um parceiro de confiança

Candidate-se ao Programa de Parceiros da Hostinger e descubra novas maneiras de atrair clientes, ganhar comissões recorrentes e construir credibilidade.

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