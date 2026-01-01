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“Sinceramente, usamos a Hostinger como referência para nossos engenheiros ao prestar suporte.”
“Consegui gerenciar a hospedagem, o nome de domínio e o certificado SSL em um só lugar, o que foi realmente revigorante.”
“A Hostinger é a melhor provedora de hospedagem que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis.”
“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. Tudo é fácil e novas funcionalidades são lançadas o tempo todo.”
“Graças ao painel de controle simples da Hostinger, podemos gerenciar nosso site WordPress por conta própria.”
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Perguntas frequentes sobre o programa de parcerias
Quem pode se candidatar?
O programa está aberto a profissionais da web que prestam serviços a terceiros — freelancers, agências web e agências de marketing são todos bem-vindos. Você está em Acesso Antecipado e, para ser aprovado, precisa atender a todos os seguintes requisitos:
- Hospedar mais de 10 sites na Hostinger
- Ter um site profissional existente com informações claras sobre seus serviços
- Usar um e-mail comercial que corresponda ao domínio da sua empresa (Gmail, Yahoo e outros provedores genéricos não são aceitos)
- Ter um nome de empresa verificável por meio de presença online básica
- Enviar uma descrição autêntica da empresa, não copiada de outro lugar
- Não ter histórico de suspensão por abuso na Hostinger
- Operar em um mercado que a Hostinger não tenha excluído explicitamente
Como faço para participar?
Para se candidatar, acesse hPanel → Agency Hub → Programa de Parceiros. As candidaturas são analisadas antes da aprovação.
Qual a diferença entre este programa e o Programa de Indicação?
O Programa de Parceiros é um relacionamento mais profundo e de longo prazo. Você ganha um perfil público, leads qualificados e benefícios que aumentam à medida que você traz mais clientes para a Hostinger.
Quais são os benefícios para os parceiros?
- Possibilidade de ser listado no Diretório de Agências
- Comissões recorrentes em vendas cruzadas e renovações, não apenas na primeira compra
- Leads de entrada entregues ao seu painel do Agency Hub
- Página de destino de indicação com marca conjunta e cupons de indicação
- Ofertas exclusivas de indicação para clientes que você trouxer
- 20% de desconto na Hospedagem de Agência em novas compras
- Um selo de Parceiro para o seu próprio site
- Suporte técnico prioritário
A Hostinger está envolvida no trabalho que realizo para um cliente?
Não. Preços, escopo e prazo de entrega são definidos entre você e o cliente.
Como faço para rastrear clientes indicados e as comissões recebidas?
Os parceiros aprovados recebem um painel de indicações dedicado no hPanel (Central da Agência → Indicações → Meus ganhos → Clientes). Ele exibe todos os clientes indicados, com detalhes da comissão — qualificados, aprovados, produtos indicados e histórico completo de eventos — disponíveis ao clicar em cada cliente.
Existe um requisito mínimo de atividade para permanecer como parceiro?
Sim. Para manter seu status de Parceiro, você precisa gerar pelo menos US$ 100 em receita para a Hostinger por meio do Programa de Indicação. Caso contrário, sua conta corre o risco de ser removida do programa.
Posso sair do programa?
Sim, a qualquer momento, através do Agency Hub no hPanel. Seu perfil no diretório será removido e os leads de entrada serão interrompidos.