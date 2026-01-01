Não perca as ofertas por tempo limitado!
Ver oferta

Desenvolvimento de aplicações web simplificado

Aprenda a criar aplicações web interativas do zero até o lançamento — tudo isso sem código e com o poder da IA, usando a Hostinger Horizons.

Não precisa de cartão de crédito.

Desenvolvimento de aplicações web simplificado

Como desenvolver uma aplicação web

01

Defina sua ideia e principais características

Comece definindo qual problema principal sua aplicação web vai resolver e descreva os recursos essenciais que ela deve ter.

02

Escolha suas ferramentas e tecnologia

Decida se prefere programar por conta própria ou contar com a Hostinger Horizons para transformar seus prompts de IA em aplicações web totalmente funcionais — sem escrever uma única linha de código.

03

Crie, teste e publique

Configure sua aplicação, faça os testes e, quando estiver tudo pronto, publique online — com a Hostinger Horizons, você faz isso com apenas um clique.

Precisa de ideias de aplicações web que você pode criar sem escrever uma linha de código?

Explore exemplos reais de aplicações web que você pode desenvolver com a Hostinger Horizons — desde sites pessoais até ferramentas empresariais. Tudo feito com IA e criado a partir de prompts simples.
Precisa de ideias de aplicações web que você pode criar sem escrever uma linha de código?

Aplicação web CRM

Organize e gerencie contatos sem esforço. Fortaleça relacionamentos mantendo registros e detalhes de reuniões.
Comece a criar

Aplicação web de controle de orçamento de PPC

Aplicação web de reserva para restaurantes

Aplicação web de coleta de feedback

Aplicação web geradora de faturas

Aplicação web para criação de currículos

Aplicação web para podcast

Desenvolva de forma rápida, simples e inteligente com o criador de web apps sem código da Hostinger Horizons

Construtor completo de apps com IA

Desde a programação e o design até o conteúdo e o SEO – a Horizons resolve para você. Conecte Stripe e Supabase para lançar produtos reais e que funcionam – não precisa de conhecimento técnico.

Simples e rápida, como deve ser

Basta descrever sua ideia e deixar a IA transformá-la em realidade — de forma rápida e pronta para o lançamento. Funciona em mais de 80 idiomas, para que você possa criar usando as suas próprias palavras.

Publique rapidamente, evolua mais rápido ainda

Publique em 1 clique, com hospedagem segura e rápida, domínio personalizado, e-mail profissional e muito mais – tudo integrado. Sem depender de serviços externos.

Desenvolvida com tecnologia de ponta

A Horizons conta com LLMs confiáveis e ferramentas de ponta para fornecer código, texto e design de alta qualidade para suas ideias de web apps mais ousadas.

Vamos transformar sua ideia em realidade?

Não precisa de cartão de crédito.

Quer se aprofundar mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e passo a passo para sair do básico e se tornar um profissional em IA em pouco tempo. Tenha tudo o que precisa para criar seu primeiro projeto de IA — e muito mais.
Guia de primeiros passos

Guia de primeiros passos

Tutorial
Vídeo
Melhore seus prompts

Melhore seus prompts

Tutorial
Vídeo
Erros comuns a evitar

Erros comuns a evitar

Tutorial
Vídeo

Perguntas frequentes sobre desenvolvimento de aplicações web

Tire todas as suas dúvidas sobre criação de web app.

O que é desenvolvimento de aplicação web?

Preciso saber programar para criar um web app?

Quanto custa desenvolver um web app?

Quais ferramentas preciso para criar uma aplicação web?

Como posso monetizar um web app?

Como posso divulgar um web app?

Como faço a manutenção de um web app?

Como posso testar um web app?

Como garantir a segurança em uma aplicação web?

Como depurar uma aplicação web?

Como implantar uma aplicação web?

Como hospedar uma aplicação web?

O que é melhor: um web app ou um site?

O que é melhor: um web app ou um app mobile?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.