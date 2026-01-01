Ayuda a las personas a resolver sus problemas con un dominio .solutions.

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.solutions

Lo que tenés que saber sobre el dominio .solutions

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .solutions

¿Qué es un dominio .solutions?

.solutions es un dominio de nivel superior genérico ideal para empresas y profesionales que ofrecen servicios, respuestas o soluciones a problemas. Se utiliza ampliamente para consultorías, proveedores de tecnología y sitios web de soporte.

¿Para quién es un dominio .solutions?

El dominio .solutions es ideal para consultores, agencias, proveedores de software y startups tecnológicas centradas en la resolución de problemas de sus clientes. Indica experiencia en la resolución de problemas para empresas de servicios, herramientas SaaS y plataformas de soporte.

¿Por qué elegir un dominio .solutions?

Un dominio .solutions indica claramente que ofreces soluciones y servicios para resolver problemas, lo que ayuda a los visitantes a comprender rápidamente tu valor. Además, facilita una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu negocio crece.

Información del dominio para .solutions

Dominio de nivel superior (TLD)
.solutions
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
ARS 310,26

¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?

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Consejos

Cómo tener el mejor nombre de dominio

1. Incluí el nombre de tu marca

Usá tu marca o palabras clave para mejorar el reconocimiento y la visibilidad en búsquedas.
Los dominios de tres palabras máximo son más fáciles de leer y recordar.
Evitá los guiones, números o palabras difíciles.
Elegí una extensión que se adapte a tu audiencia, ya sea local o global.
Los buenos dominios se agotan rápido. Asegurate el tuyo hoy.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes: dominio .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs ARS 8.299 for the first year. After that, the renewal fee is ARS 74.399/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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