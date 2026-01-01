Escala sin límites con un dominio .cloud
Lo que tenés que saber sobre el dominio .cloud
¿Qué es un dominio .cloud?
¿Para quién es un dominio .cloud?
¿Por qué elegir un dominio .cloud?
Información del dominio para .cloud
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
Cómo tener el mejor nombre de dominio
1. Incluí el nombre de tu marca
2. Hacela corta
3. Menos es más
4. Pensá en tu audiencia
5. No demores
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Preguntas frecuentes: dominio .cloud
¿Qué significa el dominio .cloud?
El dominio .cloud es un dominio genérico de nivel superior (TLD) asociado principalmente con empresas o individuos en la industria de la computación en la nube. Los ejemplos incluyen fashion.cloud, un negocio de SaaS dirigido a minoristas de moda, y fint.cloud, que ofrece software de contabilidad basado en la nube.
Las organizaciones sin fines de lucro también pueden usar dominios .cloud para facilitar sus operaciones. FoodCloud, una empresa social que aborda el desperdicio de alimentos, utiliza datos basados en la nube para conectar empresas con excedentes de alimentos con organizaciones benéficas y elige este dominio para diferenciarse de las instituciones con fines de lucro.
¿Cómo comprar un dominio .cloud?
Seguí estos pasos para registrar un dominio .cloud:
1. Escribí el nombre de dominio .cloud que querés para verificar si está disponible.
2. Hacé clic en el botón “agregar al carrito”, se va a abrir la ventana del carrito de compras.
3. Elegí el período de registro del dominio.
4. Creá una cuenta ingresando un email o iniciá sesión con una cuenta de redes sociales.
5. Elegí el método de pago.
También podés incluir un plan de hosting antes de continuar al carrito. Todos los planes incluyen un certificado SSL gratis para proteger tu sitio, generar confianza y mejorar tu posicionamiento en buscadores.
¿Cuándo se recomienda usar la extensión de dominio .cloud?
Los dominios .cloud son ideales para empresas que ofrecen servicios de streaming o en la nube, y sistemas de almacenamiento en la nube. Otras empresas de tecnología también pueden usar este dominio para modernizar su marca. Un ejemplo es avatar.cloud, una aplicación diseñada por NeXR Technology que genera avatares basados en las medidas corporales de las personas.
¿Alguien ha registrado su nombre preferido con otro TLD? Los dominios .cloud pueden ser una buena alternativa. Mira cómo alchemy.cloud, un cuaderno de laboratorio impulsado por IA, se destaca de alchemy.com y alchemy.ai.
Los profesionales de TI y los bloggers de tecnología también pueden usar este dominio para establecer su presencia online.
¿Cuánto cuestan los nombres de dominio .cloud?
Obtené un dominio .cloud por ARS 4.199 el primer año, con protección de privacidad gratis incluida. Esto va a proteger tu información personal en la base de datos WHOIS contra el robo de identidad. Después, la renovación cuesta ARS 53.799/año.
¿Cómo transferir mi dominio .cloud a Hostinger?
Traé tu dominio a Hostinger desde nuestra página de transferencia de dominios o desde hPanel > Dominios > Transferir un dominio existente, si ya tenés una cuenta en Hostinger. Ingresá el nombre del dominio, completá el pago para renovarlo por un año, cargá el código EPP e iniciá la transferencia.