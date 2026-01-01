Escala sin límites con un dominio .cloud

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.cloud

Lo que tenés que saber sobre el dominio .cloud

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .cloud

¿Qué es un dominio .cloud?

.cloud es un dominio de nivel superior genérico diseñado para servicios en la nube, productos SaaS y proyectos digitales. Está abierto a todo el mundo, lo que lo hace popular entre empresas tecnológicas, desarrolladores y herramientas en línea.

¿Para quién es un dominio .cloud?

Un dominio .cloud es ideal para proveedores de SaaS, empresas de alojamiento web, consultores de TI y desarrolladores que muestran herramientas o plataformas basadas en la nube. Es adecuado para páginas de destino de productos, servicios de infraestructura y portafolios tecnológicos modernos.

¿Por qué elegir un dominio .cloud?

Un dominio .cloud indica claramente la importancia de los servicios en línea y la infraestructura moderna, lo que ayuda a los visitantes a comprender rápidamente su enfoque. Además, permite una imagen de marca coherente en su sitio web, correo electrónico y marketing a medida que su negocio evoluciona.

Información del dominio para .cloud

Dominio de nivel superior (TLD)
.cloud
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
Protección premium de dominio
Complemento
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
ARS 310,26

¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?

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Protección de privacidad gratis
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Consejos

Cómo tener el mejor nombre de dominio

1. Incluí el nombre de tu marca

Usá tu marca o palabras clave para mejorar el reconocimiento y la visibilidad en búsquedas.
Los dominios de tres palabras máximo son más fáciles de leer y recordar.
Evitá los guiones, números o palabras difíciles.
Elegí una extensión que se adapte a tu audiencia, ya sea local o global.
Los buenos dominios se agotan rápido. Asegurate el tuyo hoy.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes: dominio .cloud

El dominio .cloud es un dominio genérico de nivel superior (TLD) asociado principalmente con empresas o individuos en la industria de la computación en la nube. Los ejemplos incluyen fashion.cloud, un negocio de SaaS dirigido a minoristas de moda, y fint.cloud, que ofrece software de contabilidad basado en la nube.

Las organizaciones sin fines de lucro también pueden usar dominios .cloud para facilitar sus operaciones. FoodCloud, una empresa social que aborda el desperdicio de alimentos, utiliza datos basados en la nube para conectar empresas con excedentes de alimentos con organizaciones benéficas y elige este dominio para diferenciarse de las instituciones con fines de lucro.

Seguí estos pasos para registrar un dominio .cloud:

1. Escribí el nombre de dominio .cloud que querés para verificar si está disponible.

2. Hacé clic en el botón “agregar al carrito”, se va a abrir la ventana del carrito de compras.

3. Elegí el período de registro del dominio.

4. Creá una cuenta ingresando un email o iniciá sesión con una cuenta de redes sociales.

5. Elegí el método de pago.

También podés incluir un plan de hosting antes de continuar al carrito. Todos los planes incluyen un certificado SSL gratis para proteger tu sitio, generar confianza y mejorar tu posicionamiento en buscadores.

Los dominios .cloud son ideales para empresas que ofrecen servicios de streaming o en la nube, y sistemas de almacenamiento en la nube. Otras empresas de tecnología también pueden usar este dominio para modernizar su marca. Un ejemplo es avatar.cloud, una aplicación diseñada por NeXR Technology que genera avatares basados en las medidas corporales de las personas.

¿Alguien ha registrado su nombre preferido con otro TLD? Los dominios .cloud pueden ser una buena alternativa. Mira cómo alchemy.cloud, un cuaderno de laboratorio impulsado por IA, se destaca de alchemy.com y alchemy.ai.

Los profesionales de TI y los bloggers de tecnología también pueden usar este dominio para establecer su presencia online.

Obtené un dominio .cloud por ARS 4.199 el primer año, con protección de privacidad gratis incluida. Esto va a proteger tu información personal en la base de datos WHOIS contra el robo de identidad. Después, la renovación cuesta ARS 53.799/año.

Traé tu dominio a Hostinger desde nuestra página de transferencia de dominios o desde hPanel > Dominios > Transferir un dominio existente, si ya tenés una cuenta en Hostinger. Ingresá el nombre del dominio, completá el pago para renovarlo por un año, cargá el código EPP e iniciá la transferencia.

There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs ARS 4.199 for the first year. After that, the renewal fee is ARS 53.799/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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