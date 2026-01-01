Crea sin límites con un dominio .studio.

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.studio

Lo que tenés que saber sobre el dominio .studio

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .studio

¿Qué es un dominio .studio?

El dominio .studio es un TLD genérico que suelen usar profesionales creativos, agencias y estudios. Flexible e independiente de la ubicación, resulta ideal para portafolios, productoras y marcas de diseño.

¿Para quién es un dominio .studio?

Un dominio .studio es ideal para agencias de diseño, estudios de arte, fotógrafos y profesionales creativos independientes que deseen mostrar sus portafolios o servicios. Es perfecto para destacar trabajos visuales y reforzar una identidad creativa profesional.

¿Por qué elegir un dominio .studio?

Un dominio .studio indica claramente un espacio creativo o enfocado en la producción, lo que ayuda a los visitantes a comprender tus servicios de un vistazo. Además, facilita una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu negocio se desarrolla.

Información del dominio para .studio

Dominio de nivel superior (TLD)
.studio
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
ARS 310,26

¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?

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Consejos

Cómo tener el mejor nombre de dominio

1. Incluí el nombre de tu marca

Usá tu marca o palabras clave para mejorar el reconocimiento y la visibilidad en búsquedas.
Los dominios de tres palabras máximo son más fáciles de leer y recordar.
Evitá los guiones, números o palabras difíciles.
Elegí una extensión que se adapte a tu audiencia, ya sea local o global.
Los buenos dominios se agotan rápido. Asegurate el tuyo hoy.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes: dominio .studio

.studio es un dominio genérico de nivel superior (gTLD) generalmente usado por estudios de música, fotografía y fitness, pero también puede ser una opción para la industria inmobiliaria que ofrece apartamentos tipo estudio.

Un nombre de dominio .studio está disponible para que todos lo registren en todo el mundo. Es la extensión perfecta tanto si tienes un alma creativa y quieres crear arte como si eres un agente inmobiliario orientado a las ventas.

Los dominios .studio son famosos dentro de la industria creativa, sobre todo aquellos que dirigen estudios como fotógrafos y pintores. En comparación con TLD como .com o .net, esta extensión es menos frecuente: solo el 0,1% de todos los sitios web del mundo la utilizan. Pero esa es su ventaja: no tendrás que preocuparte por los nombres de dominio tomados y podrás elegir entre más opciones que se adapten mejor a tu identidad.

El TLD .studio es una extensión de dominio segura. No se la conoce como una extensión de dominio abusada, a diferencia de las que se usan ampliamente para estafas como .ml o .tk. Solo asegúrate de comprar el dominio a un registrador acreditado como Hostinger y estarás listo.

Para crear un sitio web .studio, primero obtené un servicio de hosting y verificá la disponibilidad del dominio que querés. Podés comprar todo en un solo lugar con proveedores confiables como Hostinger, y aprovechar beneficios extra como un certificado SSL gratis para proteger tu sitio.

Después, instalá un sistema de gestión de contenido (CMS). Podés elegir el que prefieras, aunque nosotros recomendamos WordPress. Elegí un tema que te guste, personalizalo y agregá contenido para atraer visitas y mejorar tu posicionamiento. Así, vas a tener un sitio .studio espectacular y propio.

Obtené un dominio .studio por ARS 26.899 durante el primer año de registro. Este precio incluye la protección de privacidad del dominio, que mantiene a salvo tus datos personales en la base WHOIS, como el nombre del titular y los servidores, para evitar el robo de identidad.

Ingresá el dominio .studio que querés transferir a Hostinger en nuestra página de Transferencia de dominio. Después, completá el pago y enviá el código EPP. Nosotros nos encargamos del resto.

Antes de transferir tu dominio .studio, asegurate de tener la titularidad completa, que esté activo y que tenga más de 60 días desde su registro.

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