Para crear un sitio web .studio, primero obtené un servicio de hosting y verificá la disponibilidad del dominio que querés. Podés comprar todo en un solo lugar con proveedores confiables como Hostinger, y aprovechar beneficios extra como un certificado SSL gratis para proteger tu sitio.

Después, instalá un sistema de gestión de contenido (CMS). Podés elegir el que prefieras, aunque nosotros recomendamos WordPress. Elegí un tema que te guste, personalizalo y agregá contenido para atraer visitas y mejorar tu posicionamiento. Así, vas a tener un sitio .studio espectacular y propio.