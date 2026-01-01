Crea sin límites con un dominio .studio.
Lo que tenés que saber sobre el dominio .studio
¿Qué es un dominio .studio?
¿Para quién es un dominio .studio?
¿Por qué elegir un dominio .studio?
Información del dominio para .studio
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
Cómo tener el mejor nombre de dominio
1. Incluí el nombre de tu marca
2. Hacela corta
3. Menos es más
4. Pensá en tu audiencia
5. No demores
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Preguntas frecuentes: dominio .studio
¿Qué es un dominio .studio?
.studio es un dominio genérico de nivel superior (gTLD) generalmente usado por estudios de música, fotografía y fitness, pero también puede ser una opción para la industria inmobiliaria que ofrece apartamentos tipo estudio.
¿Quiénes pueden registrar un dominio .studio?
Un nombre de dominio .studio está disponible para que todos lo registren en todo el mundo. Es la extensión perfecta tanto si tienes un alma creativa y quieres crear arte como si eres un agente inmobiliario orientado a las ventas.
¿Los dominios .studio son famosos?
Los dominios .studio son famosos dentro de la industria creativa, sobre todo aquellos que dirigen estudios como fotógrafos y pintores. En comparación con TLD como .com o .net, esta extensión es menos frecuente: solo el 0,1% de todos los sitios web del mundo la utilizan. Pero esa es su ventaja: no tendrás que preocuparte por los nombres de dominio tomados y podrás elegir entre más opciones que se adapten mejor a tu identidad.
¿El dominio .studio es de fiar?
El TLD .studio es una extensión de dominio segura. No se la conoce como una extensión de dominio abusada, a diferencia de las que se usan ampliamente para estafas como .ml o .tk. Solo asegúrate de comprar el dominio a un registrador acreditado como Hostinger y estarás listo.
¿Cómo comienzo un sitio web .studio?
Para crear un sitio web .studio, primero obtené un servicio de hosting y verificá la disponibilidad del dominio que querés. Podés comprar todo en un solo lugar con proveedores confiables como Hostinger, y aprovechar beneficios extra como un certificado SSL gratis para proteger tu sitio.
Después, instalá un sistema de gestión de contenido (CMS). Podés elegir el que prefieras, aunque nosotros recomendamos WordPress. Elegí un tema que te guste, personalizalo y agregá contenido para atraer visitas y mejorar tu posicionamiento. Así, vas a tener un sitio .studio espectacular y propio.
¿Cuál es el precio de los nombres de dominio .studio?
Obtené un dominio .studio por ARS 26.899 durante el primer año de registro. Este precio incluye la protección de privacidad del dominio, que mantiene a salvo tus datos personales en la base WHOIS, como el nombre del titular y los servidores, para evitar el robo de identidad.
¿Cómo transferir mi dominio .studio a Hostinger?
Ingresá el dominio .studio que querés transferir a Hostinger en nuestra página de Transferencia de dominio. Después, completá el pago y enviá el código EPP. Nosotros nos encargamos del resto.
Antes de transferir tu dominio .studio, asegurate de tener la titularidad completa, que esté activo y que tenga más de 60 días desde su registro.