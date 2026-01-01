Establece tu negocio con un dominio .company.
ARS49.599/añoARS6.199/1er añoPara el primer año
Ahorrá un 88%
Lo que tenés que saber sobre el dominio .company
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .company
¿Qué es un dominio .company?
.company es un dominio de nivel superior genérico diseñado para empresas de cualquier tamaño o sector. Se utiliza ampliamente para sitios web corporativos, portafolios e identidades profesionales en línea, sin restricciones geográficas.
¿Para quién es un dominio .company?
Un dominio .company es ideal para corporaciones, agencias y proveedores B2B que buscan una identidad clara y profesional. Es perfecto para grupos empresariales, filiales y equipos globales que comparten una presencia online unificada.
¿Por qué elegir un dominio .company?
Un dominio .company deja claro a qué se dedica su organización y contribuye a una imagen profesional y coherente. Ayuda a los visitantes a reconocerle rápidamente y funciona bien en sitios web, direcciones de correo electrónico y a lo largo de su estrategia de marca.
Información del dominio para .company
Dominio de nivel superior (TLD)
.company
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
ARS 310,26
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Cómo tener el mejor nombre de dominio
1. Incluí el nombre de tu marca
Usá tu marca o palabras clave para mejorar el reconocimiento y la visibilidad en búsquedas.
2. Hacela corta
Los dominios de tres palabras máximo son más fáciles de leer y recordar.
3. Menos es más
Evitá los guiones, números o palabras difíciles.
4. Pensá en tu audiencia
Elegí una extensión que se adapte a tu audiencia, ya sea local o global.
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Preguntas frecuentes: dominio .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs ARS 6.199 for the first year. After that, the renewal fee is ARS 49.599/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.