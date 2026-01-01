Deja que tu creatividad se exprese a través de un dominio .art.

ARS53.799/añoARS4.199/1er año
Ahorrá un 92%
Para el primer año
.art

Lo que tenés que saber sobre el dominio .art

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .art

¿Qué es un dominio .art?

.art es un dominio genérico de nivel superior dirigido a artistas, galerías, museos y marcas creativas. Está abierto a cualquier persona en todo el mundo y se usa comúnmente para portafolios, exposiciones y otros proyectos relacionados con el arte.

¿Para quién es un dominio .art?

Un dominio .art es ideal para artistas, galerías, museos y estudios creativos que buscan un espacio claro y memorable para mostrar su trabajo en línea. Es perfecto para portafolios, exposiciones, proyectos de arte digital y organizaciones culturales.

¿Por qué elegir un dominio .art?

Un dominio .art indica un claro enfoque en la creatividad y el trabajo visual, lo que ayuda a los visitantes a comprender tu sitio web al instante. Además, permite mantener una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu portafolio o negocio se desarrolla.

Información del dominio para .art

Dominio de nivel superior (TLD)
.art
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
ARS 310,26

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Preguntas frecuentes: dominio .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs ARS 4.199 for the first year. After that, the renewal fee is ARS 53.799/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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