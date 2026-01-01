Implementá Openship en 1 clic.
Plataforma de despliegue de código abierto y autohospedable con CI/CD integrado para implementar cualquier stack en tus propios servidores.
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Lo que podés crear con Openship
Openship es una plataforma de despliegue de código abierto y autoalojable que convierte cualquier servidor en tu propia plataforma como servicio. Apuntala a un repositorio de Git y detecta la pila, construye un contenedor, provisiona bases de datos, dominios y TLS, y entrega el resultado, sin archivos de pipeline o YAML que mantener. El despliegue con un solo push, los entornos de previsualización, los flujos de staging y producción, y las reversiones con un solo clic vienen incorporados.
Autoalojar Openship mantiene tu pipeline de compilación, los datos de la aplicación y la infraestructura completamente en máquinas que vos controlás, sin precios por asiento ni dependencia de un proveedor. Administrá todo desde un panel web, una aplicación de escritorio, la CLI o una API REST, y mové contenedores Docker estándar entre proveedores cuando quieras.
Funciones principales de Openship
CI/CD integrado
Despliegue con un solo clic, con entornos de previsualización, flujos de staging y producción, y reversiones con un solo clic — sin necesidad de escribir archivos de pipeline.
Cualquier stack, cualquier servidor
Desplegá Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker o monorepos en cualquier VPS, servidor dedicado o homelab.
Backend completamente gestionado
Proveer Postgres, MySQL, MongoDB y Redis junto con workers, WebSockets y almacenamiento de objetos desde un único plano de control.
Dominios y SSL
Certificados HTTPS automáticos, soporte para comodines y dominios ilimitados con renovación automática gestionada para cada despliegue.
Tres formas de trabajar
Gestioná las implementaciones desde una app de escritorio completa, un dashboard web de equipo o una CLI programable respaldada por una API REST.
Portabilidad de contenedores
Todo funciona como contenedores Docker estándar, para que puedas mover las cargas de trabajo entre proveedores o hardware autohospedado libremente.
¿Por qué ejecutar Openship en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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