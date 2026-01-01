ExcaliDash es una capa de gestión autoalojada para Excalidraw que convierte una colección de dibujos dispersos en un espacio de trabajo organizado y con capacidad de búsqueda. En lugar de hacer malabares con archivos .excalidraw individuales, obtenés un panel central donde los bocetos viven en colecciones, cada cambio se captura en el historial de versiones y los diagramas se pueden compartir a través de enlaces con alcance. Incluye el editor completo de Excalidraw con un backend ligero, para que dibujar, guardar y organizar todo ocurra en una única instancia privada.

Ejecutar ExcaliDash en tu propio VPS mantiene cada diagrama, boceto de arquitectura y tablero de lluvia de ideas completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por usuario ni acceso de terceros a tus datos, mientras que las cuentas multiusuario opcionales y el inicio de sesión único OIDC permiten a los equipos colaborar de forma segura bajo tu propio control.