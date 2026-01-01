Implementá ExcaliDash en un clic.
Dashboard autoalojado para organizar, gestionar y colaborar en tus dibujos de Excalidraw con historial de versiones y compartición segura de enlaces.
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Lo que podés crear con ExcaliDash
ExcaliDash es una capa de gestión autoalojada para Excalidraw que convierte una colección de dibujos dispersos en un espacio de trabajo organizado y con capacidad de búsqueda. En lugar de hacer malabares con archivos .excalidraw individuales, obtenés un panel central donde los bocetos viven en colecciones, cada cambio se captura en el historial de versiones y los diagramas se pueden compartir a través de enlaces con alcance. Incluye el editor completo de Excalidraw con un backend ligero, para que dibujar, guardar y organizar todo ocurra en una única instancia privada.
Ejecutar ExcaliDash en tu propio VPS mantiene cada diagrama, boceto de arquitectura y tablero de lluvia de ideas completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por usuario ni acceso de terceros a tus datos, mientras que las cuentas multiusuario opcionales y el inicio de sesión único OIDC permiten a los equipos colaborar de forma segura bajo tu propio control.
Funciones principales de ExcaliDash
Panel Centralizado de Dibujos
Organizá todos tus bocetos de Excalidraw en colecciones con miniaturas y búsqueda, para que los diagramas sean fáciles de encontrar en lugar de estar dispersos en archivos sueltos.
Historial de versiones
Cada edición se guarda automáticamente, lo que te permite revisar estados anteriores y restaurar versiones previas de cualquier dibujo cuando ocurren errores.
Compartir enlace con acceso restringido
Compartí dibujos individuales a través de enlaces con control de acceso, dando a colaboradores o interesados acceso de visualización o edición sin exponer todo tu espacio de trabajo.
Colaboración en tiempo real
Varias personas pueden trabajar juntas en el mismo lienzo a través de WebSockets, lo que hace que las sesiones de lluvia de ideas y diseño en vivo sean fluidas para equipos distribuidos.
Autenticación Flexible
Ejecutá en modo de usuario único o habilitá cuentas multiusuario con inicio de sesión único OIDC, adaptándose tanto al uso personal como a equipos más grandes.
¿Por qué ejecutar ExcaliDash en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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