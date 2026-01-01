Implementá Decidim en un clic.
Plataforma de democracia participativa de código abierto para consultas ciudadanas, presupuestos participativos y toma de decisiones colaborativa.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Decidim
Decidim es el marco de democracia participativa construido originalmente para la ciudad de Barcelona y ahora utilizado por gobiernos nacionales, consejos regionales, universidades y organizaciones cívicas en más de treinta países para llevar a cabo referéndums, presupuestos participativos, asambleas ciudadanas y procesos de cocreación de políticas en línea.
Alojar Decidim en tu propio VPS mantiene los datos de los ciudadanos, los registros de votación y el historial de deliberación bajo tu total soberanía —nunca en un SaaS de terceros—, al tiempo que te brinda el código base completo de Ruby on Rails bajo AGPL-3.0 para extender, auditar y federar con otras instancias de Decidim.
Funciones principales de Decidim
Presupuesto participativo
Realice consultas presupuestarias de varias etapas donde los ciudadanos proponen, apoyan y votan sobre cómo se asignan los fondos públicos, con reglas de votación integradas y publicación de resultados.
Asambleas ciudadanas
Organizá procesos deliberativos con propuestas, debates, reuniones y seguimiento de la rendición de cuentas para que cada contribución ciudadana sea rastreable desde la idea hasta el resultado.
Multitenant por su diseño
Aloje múltiples espacios de participación independientes —ciudades, departamentos u organizaciones— en una única instancia de Decidim con contenido y administradores aislados.
Decisiones auditables
Cada propuesta, voto y enmienda se registra en una línea de tiempo transparente que los ciudadanos, periodistas y organismos de control pueden inspeccionar en cualquier momento.
Integración de estándares abiertos
El inicio de sesión único con SAML y OAuth, las APIs REST y GraphQL, y la compatibilidad con ActivityPub permiten que Decidim se integre con los sistemas de identidad cívica existentes y el fediverso más amplio.
Localizado en más de 60 idiomas
Se entrega traducido para uso de gobiernos y organizaciones de base en todo el mundo, con herramientas integradas para traducir contenido dentro de cada espacio de participación.
¿Por qué ejecutar Decidim en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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