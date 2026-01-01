Bitwarden es el servidor oficial de gestor de contraseñas construido y mantenido por Bitwarden Inc. Esta plantilla despliega Bitwarden lite, la distribución de contenedor único del proveedor, junto con una base de datos MariaDB dedicada. A diferencia de las reimplementaciones comunitarias de la API de Bitwarden, ejecuta el mismo código de servidor que Bitwarden envía a sus propios clientes, por lo que el comportamiento de la bóveda, la criptografía y la cadencia de actualización provienen directamente del proveedor.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada elemento de la bóveda, archivo adjunto y archivo dentro de la infraestructura que controlás, mientras tus dispositivos siguen usando las extensiones oficiales de navegador, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y CLI de Bitwarden. Traefik se encarga del contenedor con certificados automáticos de Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS que los clientes de Bitwarden exigen. Bitwarden recomienda la versión lite para uso personal y laboratorios caseros.