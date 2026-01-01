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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Lo que podés crear con Bitwarden

Bitwarden es el servidor oficial de gestor de contraseñas construido y mantenido por Bitwarden Inc. Esta plantilla despliega Bitwarden lite, la distribución de contenedor único del proveedor, junto con una base de datos MariaDB dedicada. A diferencia de las reimplementaciones comunitarias de la API de Bitwarden, ejecuta el mismo código de servidor que Bitwarden envía a sus propios clientes, por lo que el comportamiento de la bóveda, la criptografía y la cadencia de actualización provienen directamente del proveedor.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada elemento de la bóveda, archivo adjunto y archivo dentro de la infraestructura que controlás, mientras tus dispositivos siguen usando las extensiones oficiales de navegador, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y CLI de Bitwarden. Traefik se encarga del contenedor con certificados automáticos de Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS que los clientes de Bitwarden exigen. Bitwarden recomienda la versión lite para uso personal y laboratorios caseros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Bitwarden

Servidor oficial de Bitwarden

Ejecuta el código del servidor que Bitwarden Inc. desarrolla y mantiene, por lo que las correcciones de seguridad y las versiones provienen directamente del proveedor.

Compatibilidad oficial con el cliente

Las extensiones de navegador, las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones móviles y la CLI de Bitwarden se conectan a tu propio servidor sin ninguna modificación.

Bóveda cifrada de extremo a extremo

Los elementos se cifran en tus dispositivos bajo un modelo de conocimiento cero, por lo que el servidor nunca ve tu contraseña maestra.

Organizaciones y compartir

Compartí credenciales con familiares o colegas a través de organizaciones y colecciones con control de acceso por usuario.

Servicios empresariales opcionales

SSO, aprovisionamiento SCIM y registro de eventos se incluyen dentro de la imagen y se pueden activar cuando una licencia los requiera.

¿Por qué ejecutar Bitwarden en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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