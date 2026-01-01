Nasadiť Openship inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source, samohostiteľná platforma na nasadenie so vstavaným CI/CD na nasadenie akéhokoľvek stacku na vaše vlastné servery.
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S čím sa dá postaviť Openship
Openship je open-source, samo-hostiteľná platforma na nasadenie, ktorá premení akýkoľvek server na vašu vlastnú platformu ako službu. Nasmerujte ju na Git repozitár a detekuje zásobník, vytvorí kontajner, zabezpečí databázy, domény a TLS a doručí výsledok – bez súborov pipeline alebo YAML na údržbu. Push-to-deploy, prostredia na ukážku, staging a produkčné toky a vrátenie zmien jedným kliknutím sú vstavané.
Samo-hostenie Openshipu udržiava váš build pipeline, aplikačné dáta a infraštruktúru úplne na strojoch, ktoré ovládate, bez cenotvorby za používateľa alebo závislosti na dodávateľovi. Spravujte všetko z webového dashboardu, desktopovej aplikácie, CLI alebo REST API a presúvajte štandardné Docker kontajnery medzi poskytovateľmi kedykoľvek chcete.
Kľúčové vlastnosti Openship
Vstavané CI/CD
Nasadenie stlačením s náhľadovými prostrediami, fázami prípravy a produkcie a vrátením zmien jedným kliknutím – bez nutnosti písať súbory pipeline.
Akákoľvek technológia, akýkoľvek server
Nasaďte Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker alebo monorepá na akýkoľvek VPS, vyhradený server alebo homelab.
Plne spravovaný backend
Poskytujte Postgres, MySQL, MongoDB a Redis spolu s pracovnými procesmi, WebSockets a objektovým úložiskom z jednej riadiacej roviny.
Domény a SSL
Automatické certifikáty HTTPS, podpora wildcard a neobmedzené domény s automatickou obnovou zabezpečené pre každé nasadenie.
Tri spôsoby práce
Spravujte nasadenia z desktopovej aplikácie, tímového webového panelu alebo skriptovateľného CLI podporeného REST API.
Prenosnosť kontajnerov
Všetko beží ako štandardné kontajnery Docker, takže môžete voľne presúvať pracovné zaťaženia medzi poskytovateľmi alebo vlastným hardvérom.
Prečo spustiť Openship na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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