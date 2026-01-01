Nasadiť ExcaliDash jedným kliknutím.
Samoobslužný panel na organizovanie, správu a spoluprácu na vašich kresbách Excalidraw s históriou verzií a bezpečným zdieľaním odkazov.
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S čím sa dá postaviť ExcaliDash
ExcaliDash je samoobslužná riadiaca vrstva pre Excalidraw, ktorá mení zbierku roztrúsených kresieb na organizovaný, prehľadávateľný pracovný priestor. Namiesto žonglovania s jednotlivými súbormi .excalidraw získate centrálny panel, kde sú náčrty uložené v kolekciách, každá zmena je zaznamenaná v histórii verzií a diagramy je možné zdieľať prostredníctvom odkazov s obmedzeným rozsahom. Spája kompletný editor Excalidraw s odľahčeným backendom, takže kreslenie, ukladanie a organizovanie prebieha v jednej súkromnej inštancii.
Spustením ExcaliDash na vašom vlastnom VPS zostanú všetky diagramy, architektonické náčrty a brainstormingové tabule úplne vo vašej infraštruktúre. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa a žiadny prístup tretích strán k vašim údajom, zatiaľ čo voliteľné viacužívateľské účty a jednotné prihlásenie OIDC umožňujú tímom bezpečnú spoluprácu pod vašou vlastnou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti ExcaliDash
Centralizovaný kresliaci panel
Usporiadajte všetky vaše náčrty Excalidraw do kolekcií s miniatúrami a vyhľadávaním, aby sa diagramy dali ľahko nájsť namiesto toho, aby boli roztrúsené v samostatných súboroch.
História verzií
Každá úprava sa automaticky ukladá ako snímka, čo vám umožňuje prezerať si predchádzajúce stavy a obnoviť staršie verzie akéhokoľvek výkresu, keď nastanú chyby.
Zdieľanie odkazov s rozsahom
Zdieľajte jednotlivé výkresy prostredníctvom odkazov s riadeným prístupom, čo dáva spolupracovníkom alebo zainteresovaným stranám prístup na prezeranie alebo úpravu bez toho, aby ste odhalili celý svoj pracovný priestor.
Spolupráca v reálnom čase
Viacero ľudí môže spolu pracovať na tom istom plátne cez WebSockety, vďaka čomu sú živé brainstormingové a dizajnérske stretnutia plynulé pre distribuované tímy.
Flexibilná autentifikácia
Spustite v režime pre jedného používateľa alebo povoľte viacpoužívateľské účty s jednotným prihlásením OIDC, vhodné pre osobné použitie aj pre väčšie tímy.
Prečo spustiť ExcaliDash na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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