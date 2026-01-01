Nasadiť Decidim inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source platforma participatívnej demokracie pre konzultácie s občanmi, participatívne rozpočtovanie a spoločné rozhodovanie.
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S čím sa dá postaviť Decidim
Decidim je rámec participatívnej demokracie pôvodne vytvorený pre mesto Barcelona a teraz používaný národnými vládami, regionálnymi radami, univerzitami a občianskymi organizáciami vo viac ako tridsiatich krajinách na realizáciu referend, participatívnych rozpočtov, občianskych zhromaždení a procesov spoluvytvárania politík online.
Vlastné hostovanie Decidim na vašom vlastnom VPS udržiava údaje občanov, záznamy o hlasovaní a históriu diskusií pod vašou plnou suverenitou — nikdy nie na SaaS tretej strany — zároveň vám poskytuje kompletnú kódovú základňu Ruby on Rails pod licenciou AGPL-3.0 na rozšírenie, auditovanie a federovanie s inými inštanciami Decidim.
Kľúčové vlastnosti Decidim
Participatívny rozpočet
Vykonávajte viacstupňové rozpočtové konzultácie, kde občania navrhujú, podporujú a hlasujú o tom, ako sú prideľované verejné prostriedky, so zabudovanými pravidlami hlasovania a zverejnením výsledkov.
Občianske zhromaždenia
Organizujte deliberatívne procesy s návrhmi, diskusiami, stretnutiami a sledovaním zodpovednosti, aby bol každý príspevok občana sledovateľný od nápadu po výsledok.
Viacnájomný od návrhu
Umožňuje prevádzkovať viacero nezávislých priestorov na participáciu – mestá, oddelenia alebo organizácie – na jednej inštancii Decidim s izolovaným obsahom a správcami.
Auditovateľné rozhodnutia
Každý návrh, hlasovanie a dodatok sa zaznamenáva na transparentnej časovej osi, ktorú občania, novinári a kontrolné orgány môžu kedykoľvek skontrolovať.
Integrácia otvorených štandardov
SAML a OAuth jednotné prihlásenie, REST a GraphQL API a podpora ActivityPub umožňujú Decidimu integrovať sa s existujúcimi systémami občianskej identity a širším fediversom.
Lokalizované vo viac ako 60 jazykoch
Preklady dodané na použitie vládami a miestnymi organizáciami po celom svete, so vstavanými nástrojmi na preklad obsahu v rámci každého priestoru pre účasť.
Prečo spustiť Decidim na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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