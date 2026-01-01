Nasadiť Bitwarden jedným kliknutím.
Oficiálny server správcu hesiel Bitwarden s vlastným hosťovaním, spárovaný s vyhradenou databázovou službou MariaDB.
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S čím sa dá postaviť Bitwarden
Bitwarden je oficiálny server správcu hesiel, ktorý vybudovala a udržiava spoločnosť Bitwarden Inc. Táto šablóna nasadzuje Bitwarden lite, distribúciu dodávateľa s jedným kontajnerom, spolu s vyhradenou databázou MariaDB. Na rozdiel od komunitných reimplementácií Bitwarden API spúšťa rovnaký serverový kód, aký Bitwarden dodáva svojim vlastným zákazníkom, takže správanie trezoru, kryptografia a frekvencia aktualizácií pochádzajú priamo od dodávateľa.
Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržiava každú položku trezoru, prílohu a súbor v infraštruktúre, ktorú ovládate, zatiaľ čo vaše zariadenia naďalej používajú oficiálne rozšírenia prehliadača Bitwarden, desktopové aplikácie, mobilné aplikácie a CLI. Traefik stojí pred kontajnerom s automatickými certifikátmi Let's Encrypt, čím spĺňa požiadavku HTTPS, ktorú vynucujú klienti Bitwarden. Bitwarden odporúča lite pre osobné použitie a domáce laboratóriá.
Kľúčové vlastnosti Bitwarden
Oficiálny Bitwarden server
Spúšťa serverový kód, ktorý spoločnosť Bitwarden Inc. vyvíja a udržiava, takže bezpečnostné opravy a vydania pochádzajú priamo od dodávateľa.
Oficiálna kompatibilita s klientmi
Rozšírenia prehliadača, desktopové aplikácie, mobilné aplikácie a Bitwarden CLI sa pripájajú k vášmu vlastnému serveru bez akýchkoľvek úprav.
End-to-end šifrovaný trezor
Položky sú šifrované na vašich zariadeniach pod modelom nulových znalostí, takže server nikdy nevidí vaše hlavné heslo.
Organizácie a zdieľanie
Zdieľajte prihlasovacie údaje s rodinnými príslušníkmi alebo kolegami prostredníctvom organizácií a kolekcií s riadením prístupu pre jednotlivých používateľov.
Voliteľné podnikové služby
SSO, SCIM poskytovanie a protokolovanie udalostí sú dodávané v rámci obrazu a môžu byť zapnuté, keď si to vyžaduje licencia.
Prečo spustiť Bitwarden na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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