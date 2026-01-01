Openship är en öppen källkod, självhostbar distributionsplattform som förvandlar vilken server som helst till din egen plattform-som-tjänst. Peka den mot ett Git-arkiv och den upptäcker stacken, bygger en container, tillhandahåller databaser, domäner och TLS, och levererar resultatet – inga pipeline-filer eller YAML att underhålla. Push-to-deploy, förhandsgranskningsmiljöer, staging- och produktionsflöden, och återställning med ett klick är inbyggda.

Att själv hosta Openship håller din byggpipeline, applikationsdata och infrastruktur helt på maskiner du kontrollerar, utan pris per användare eller leverantörslåsning. Hantera allt från en webb-dashboard, skrivbordsapp, CLI eller REST API, och flytta standard Docker-containers mellan leverantörer när du vill.