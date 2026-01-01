Installera Openship med ett klick.
Öppen källkod, självhostad distributionsplattform med inbyggd CI/CD för att distribuera vilken stack som helst till dina egna servrar.
Välj en VPS-prenumeration för Openship
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Openship
Openship är en öppen källkod, självhostbar distributionsplattform som förvandlar vilken server som helst till din egen plattform-som-tjänst. Peka den mot ett Git-arkiv och den upptäcker stacken, bygger en container, tillhandahåller databaser, domäner och TLS, och levererar resultatet – inga pipeline-filer eller YAML att underhålla. Push-to-deploy, förhandsgranskningsmiljöer, staging- och produktionsflöden, och återställning med ett klick är inbyggda.
Att själv hosta Openship håller din byggpipeline, applikationsdata och infrastruktur helt på maskiner du kontrollerar, utan pris per användare eller leverantörslåsning. Hantera allt från en webb-dashboard, skrivbordsapp, CLI eller REST API, och flytta standard Docker-containers mellan leverantörer när du vill.
Viktiga funktioner i Openship
Inbyggd CI/CD
Driftsättning med push, med förhandsgranskningsmiljöer, staging- och produktionsflöden, och återställning med ett klick — du behöver inte skriva några pipelinefiler.
Alla stackar, alla servrar
Driftsätt Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker eller monorepon till valfri VPS, dedikerad server eller homelab.
Fullt hanterat backend
Tillhandahåll Postgres, MySQL, MongoDB och Redis tillsammans med arbetsprocesser, WebSockets och objektlagring från ett enda kontrollplan.
Domäner och SSL
Automatiska HTTPS-certifikat, wildcard-stöd och obegränsade domäner, där vi hanterar automatisk förnyelse för varje distribution.
Tre sätt att arbeta
Hantera distributioner från en komplett skrivbordsapp, en webbpanel för team eller en skriptbar CLI med stöd av ett REST API.
Containerportabilitet
Allt körs som standard Docker-containrar, så att du fritt kan flytta arbetsbelastningar mellan leverantörer eller egenvärd hårdvara.
Varför köra Openship på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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