Upp till 69 % rabatt på ExcaliDash

Lansera ExcaliDash med en klickinstallation.

Självhostad översikt för att organisera, hantera och samarbeta kring dina Excalidraw-teckningar med versionshistorik och säker länkdelning.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Lansera ExcaliDash med en klickinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med ExcaliDash

ExcaliDash är ett självhostat hanteringslager för Excalidraw som förvandlar en samling spridda ritningar till en organiserad, sökbar arbetsyta. Istället för att jonglera med enskilda .excalidraw-filer får du en central översikt där skisser finns i samlingar, versionshistoriken registrerar varje ändring och du kan dela diagram via begränsade länkar. Den paketerar den fullständiga Excalidraw-redigeraren med en lättviktig backend, så att ritning, sparande och organisering sker i en privat instans.

Att köra ExcaliDash på din egen VPS håller varje diagram, arkitekturskiss och brainstormingtavla helt inom din infrastruktur. Det finns inga licensavgifter per användare och ingen tredjepartsåtkomst till din data, medan valfria fleranvändarkonton och OIDC single sign-on låter team samarbeta säkert under din egen kontroll.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i ExcaliDash

Centraliserad ritningsöversikt

Organisera alla dina Excalidraw-skisser i samlingar med miniatyrer och sökfunktion, så att du enkelt hittar diagrammen istället för att de är spridda i lösa filer.

Versionshistorik

Varje redigering sparas automatiskt som en ögonblicksbild, vilket låter dig granska tidigare tillstånd och återställa tidigare versioner av valfri ritning när misstag sker.

Begränsad länkdelning

Dela enskilda ritningar via åtkomstkontrollerade länkar, vilket ger samarbetspartners eller intressenter visnings- eller redigeringsåtkomst utan att exponera hela din arbetsyta.

Realtidssamarbete

Flera personer kan arbeta på samma arbetsyta tillsammans via WebSockets, vilket gör live-brainstorming och designsessioner smidiga för distribuerade team.

Flexibel autentisering

Kör i enkeltanvändarläge eller aktivera fleranvändarkonton med OIDC enkel inloggning, vilket passar både för personligt bruk och större team.

Varför köra ExcaliDash på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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