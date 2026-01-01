ExcaliDash är ett självhostat hanteringslager för Excalidraw som förvandlar en samling spridda ritningar till en organiserad, sökbar arbetsyta. Istället för att jonglera med enskilda .excalidraw-filer får du en central översikt där skisser finns i samlingar, versionshistoriken registrerar varje ändring och du kan dela diagram via begränsade länkar. Den paketerar den fullständiga Excalidraw-redigeraren med en lättviktig backend, så att ritning, sparande och organisering sker i en privat instans.

Att köra ExcaliDash på din egen VPS håller varje diagram, arkitekturskiss och brainstormingtavla helt inom din infrastruktur. Det finns inga licensavgifter per användare och ingen tredjepartsåtkomst till din data, medan valfria fleranvändarkonton och OIDC single sign-on låter team samarbeta säkert under din egen kontroll.