Lansera ExcaliDash med en klickinstallation.
Självhostad översikt för att organisera, hantera och samarbeta kring dina Excalidraw-teckningar med versionshistorik och säker länkdelning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ExcaliDash
ExcaliDash är ett självhostat hanteringslager för Excalidraw som förvandlar en samling spridda ritningar till en organiserad, sökbar arbetsyta. Istället för att jonglera med enskilda .excalidraw-filer får du en central översikt där skisser finns i samlingar, versionshistoriken registrerar varje ändring och du kan dela diagram via begränsade länkar. Den paketerar den fullständiga Excalidraw-redigeraren med en lättviktig backend, så att ritning, sparande och organisering sker i en privat instans.
Att köra ExcaliDash på din egen VPS håller varje diagram, arkitekturskiss och brainstormingtavla helt inom din infrastruktur. Det finns inga licensavgifter per användare och ingen tredjepartsåtkomst till din data, medan valfria fleranvändarkonton och OIDC single sign-on låter team samarbeta säkert under din egen kontroll.
Viktiga funktioner i ExcaliDash
Centraliserad ritningsöversikt
Organisera alla dina Excalidraw-skisser i samlingar med miniatyrer och sökfunktion, så att du enkelt hittar diagrammen istället för att de är spridda i lösa filer.
Versionshistorik
Varje redigering sparas automatiskt som en ögonblicksbild, vilket låter dig granska tidigare tillstånd och återställa tidigare versioner av valfri ritning när misstag sker.
Begränsad länkdelning
Dela enskilda ritningar via åtkomstkontrollerade länkar, vilket ger samarbetspartners eller intressenter visnings- eller redigeringsåtkomst utan att exponera hela din arbetsyta.
Realtidssamarbete
Flera personer kan arbeta på samma arbetsyta tillsammans via WebSockets, vilket gör live-brainstorming och designsessioner smidiga för distribuerade team.
Flexibel autentisering
Kör i enkeltanvändarläge eller aktivera fleranvändarkonton med OIDC enkel inloggning, vilket passar både för personligt bruk och större team.
Varför köra ExcaliDash på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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