Installera Decidim med en klicksinstallation.
Öppen källkods-plattform för deltagardemokrati som möjliggör medborgarsamråd, medborgarbudgetering och gemensamt beslutsfattande.
Välj en VPS-prenumeration för Decidim
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Decidim
Decidim är ramverket för deltagardemokrati som staden Barcelona ursprungligen utvecklade. Idag använder nationella regeringar, regionfullmäktige, universitet och civilsamhällesorganisationer i över trettio länder det. De driver folkomröstningar, medborgarbudgetar, medborgarförsamlingar och processer för samskapande av policy online med Decidim.
Att själv hosta Decidim på din egen VPS håller medborgardata, röstningshistorik och diskussionshistorik under din fulla suveränitet. Informationen hamnar aldrig på en tredjeparts SaaS. Dessutom får du den fullständiga Ruby on Rails-kodbasen under AGPL-3.0. Denna kodbas kan du utöka, granska och federera med andra Decidim-instanser.
Viktiga funktioner i Decidim
Medborgarbudgetering
Genomför flerfasiga budgetkonsultationer där medborgare föreslår, stöder och röstar om hur offentliga medel fördelas, med inbyggda röstningsregler och resultatpublicering.
Medborgarförsamlingar
Organisera överläggningsprocesser med förslag, debatter, möten och ansvarsuppföljning så att varje medborgares bidrag går att spåra från idé till resultat.
Flerklient i grunden
Hantera flera oberoende deltagarutrymmen – städer, avdelningar eller organisationer – på en enda Decidim-instans med isolerat innehåll och administratörer.
Granskningsbara beslut
Man registrerar varje förslag, omröstning och ändring i en transparent tidslinje som medborgare, journalister och tillsynsorgan kan granska när som helst.
Integration av öppna standarder
SAML- och OAuth-engångsinloggning, REST- och GraphQL-API:er samt ActivityPub-stöd gör att Decidim kan integreras med befintliga medborgerliga identitetssystem och det bredare fediversum.
Tillgänglig på över 60 språk
Vi levererar översatt innehåll till regeringar och gräsrotsorganisationer världen över. Systemet har inbyggda verktyg för att översätta innehåll inom varje deltagande utrymme.
Varför köra Decidim på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.