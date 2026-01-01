Decidim är ramverket för deltagardemokrati som staden Barcelona ursprungligen utvecklade. Idag använder nationella regeringar, regionfullmäktige, universitet och civilsamhällesorganisationer i över trettio länder det. De driver folkomröstningar, medborgarbudgetar, medborgarförsamlingar och processer för samskapande av policy online med Decidim.

Att själv hosta Decidim på din egen VPS håller medborgardata, röstningshistorik och diskussionshistorik under din fulla suveränitet. Informationen hamnar aldrig på en tredjeparts SaaS. Dessutom får du den fullständiga Ruby on Rails-kodbasen under AGPL-3.0. Denna kodbas kan du utöka, granska och federera med andra Decidim-instanser.