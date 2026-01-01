Bitwarden är den officiella lösenordshanterarservern som byggs och underhålls av Bitwarden Inc. Denna mall distribuerar Bitwarden lite, leverantörens distribution med en enda container, tillsammans med en dedikerad MariaDB-databas. Till skillnad från gemenskapsimplementeringar av Bitwarden API, kör den samma serverkod som Bitwarden levererar till sina egna kunder, så valvbeteende, kryptografi och uppdateringsfrekvens kommer direkt från leverantören.

Att själv hosta på din egen VPS håller varje valvobjekt, bilaga och fil i infrastruktur som du kontrollerar, medan dina enheter fortsätter att använda de officiella Bitwarden-webbläsartilläggen, skrivbordsapparna, mobilapparna och CLI. Traefik agerar frontend för containern med automatiska Let's Encrypt-certifikat, vilket uppfyller HTTPS-kravet som Bitwarden-klienter upprätthåller. Bitwarden rekommenderar lite för personligt bruk och hemmalabb.