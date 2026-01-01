Installera Bitwarden med ett klick.
Officiell egenhostad Bitwarden lösenordshanterarserver, kopplad till en dedikerad MariaDB-databastjänst.
Välj en VPS-prenumeration för Bitwarden
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bitwarden
Bitwarden är den officiella lösenordshanterarservern som byggs och underhålls av Bitwarden Inc. Denna mall distribuerar Bitwarden lite, leverantörens distribution med en enda container, tillsammans med en dedikerad MariaDB-databas. Till skillnad från gemenskapsimplementeringar av Bitwarden API, kör den samma serverkod som Bitwarden levererar till sina egna kunder, så valvbeteende, kryptografi och uppdateringsfrekvens kommer direkt från leverantören.
Att själv hosta på din egen VPS håller varje valvobjekt, bilaga och fil i infrastruktur som du kontrollerar, medan dina enheter fortsätter att använda de officiella Bitwarden-webbläsartilläggen, skrivbordsapparna, mobilapparna och CLI. Traefik agerar frontend för containern med automatiska Let's Encrypt-certifikat, vilket uppfyller HTTPS-kravet som Bitwarden-klienter upprätthåller. Bitwarden rekommenderar lite för personligt bruk och hemmalabb.
Viktiga funktioner i Bitwarden
Officiell Bitwarden-server
Kör serverkoden som Bitwarden Inc. bygger och underhåller, vilket säkerställer att säkerhetsfixar och releaser kommer direkt från leverantören.
Officiell klientkompatibilitet
Webbläsartillägg, skrivbordsappar, mobilappar och Bitwarden CLI ansluter till din egen server utan modifiering.
End-to-end-krypterat valv
Dina enheter krypterar objekt enligt en nollkunskapsmodell, så servern ser aldrig ditt huvudlösenord.
Organisationer och delning
Dela autentiseringsuppgifter med familjemedlemmar eller kollegor via organisationer och samlingar med åtkomstkontroll per användare.
Valfria företagstjänster
SSO, SCIM-provisionering och händelseloggning ingår i avbildningen, och man kan aktivera dem när en licens kräver det.
Varför köra Bitwarden på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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