Găzduire pentru windsurfing

Construiește cu Windsurf, găzduiește pe Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire windsurfing

Prețuri clare pentru fiecare proiect de windsurf

Implementează aplicațiile pe care le construiești cu Windsurf pe un site de găzduire fiabil în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca fără riscuri.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Expediați mai rapid ceea ce construiți în Windsurf

Transferă aplicațiile pe care le construiești în Windsurf de la prototipul local la implementarea live fără a modifica fluxul de lucru. Transferă codul către găzduirea Node.js a Hostinger, iar proiectul tău rulează cu configurația de runtime, build și mediu de care are nevoie pentru a se comporta la fel în producție. Odată ce este live, aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, cu un timp de funcționare fiabil și spațiu pentru a gestiona traficul pe măsură ce acesta crește. Petreci mai puțin timp cu mentenanța serverului și mai mult timp rafinând produsul pe care l-ai construit.
găzduire windsurfing

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea windsurfing-ului

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Windsurf.
Găzduirea Windsurf înseamnă implementarea aplicațiilor Node.js pe care le-ați construit în Windsurf pe un server live unde utilizatorii le pot accesa. Este important deoarece Windsurf este instrumentul de dezvoltare, în timp ce găzduirea este mediul de producție care rulează aplicația.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, runtime-ul Node.js, actualizările și gestionarea proceselor. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate automat, astfel încât te poți concentra pe aplicația încorporată în Windsurf în loc de administrarea serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, autorizează accesul la depozitul privat și implementează ramura dorită. Poți păstra depozitul privat în timp ce utilizezi în continuare funcția push-to-deploy.
Fiecare plan are limite de resurse, așa că, dacă aplicația ta crește peste limitele respective, performanța poate fi afectată și este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu percepem taxe surpriză pentru depășirea capacității pentru utilizarea normală, dar ar trebui să dimensionezi planul pentru a se potrivi nevoilor de trafic și de execuție preconizate.
Pushează proiectul tău pe GitHub, conectează repozitoriul în Hostinger și implementează ramura dorită. Dacă te muți de pe o altă gazdă, actualizează toate variabilele de mediu și setările bazei de date înainte de a schimba traficul.

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