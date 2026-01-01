Găzduire Webflow

Implementează rapid aplicații create cu Webflow

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire webflow

Găzduire Clear Webflow, un preț simplu

Găzduiește site-urile pe care le construiești cu Webflow pe o infrastructură fiabilă, având încrederea că le poți implementa și dezvolta fără ezitări. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor în 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la designuri Webflow la site-uri live

Mută proiectele pe care le construiești în Webflow de la prototip la producție fără configurări suplimentare. Găzduirea Node.js de la Hostinger oferă aplicației tale un spațiu simplu de rulare, astfel încât logica backend personalizată, API-urile și funcțiile dinamice se implementează perfect alături de front-end. Odată lansată, stiva ta rulează pe o infrastructură gestionată, concepută pentru a rămâne fiabilă pe măsură ce traficul crește. Asta înseamnă mai puțin timp dedicat gestionării muncii la server și mai mult timp pentru rafinarea experienței pe care o au utilizatorii tăi.
găzduire webflow

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Webflow

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Webflow.
Înseamnă implementarea unui site construit de Webflow pe un server de producție unde utilizatorii îl pot accesa printr-un domeniu. Este important deoarece aplicația ta are nevoie de un runtime Node.js gestionat, nu doar de găzduire în timp real, pentru a gestiona codul pe server și traficul live.
Un VPS îți oferă un server Linux brut, așa că instalezi și întreții singur Node.js, reverse proxy-urile, managerii de procese și actualizările. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste componente de runtime și infrastructură sunt gestionate pentru tine, astfel încât să poți implementa site-ul în loc să administrezi serverul.
Da. Conectează-ți contul GitHub, autorizează depozitul privat și selectează ramura pe care dorești să o implementezi. După aceea, trimiterile către acea ramură pot declanșa noi implementări.
Dacă traficul sau utilizarea resurselor depășește abonamentul dvs., aplicația poate încetini sau poate deveni limitată temporar până la actualizare. Hostinger nu percepe taxe surpriză pentru depășirea traficului suplimentar pentru acest produs; în schimb, puteți trece la un abonament mai mare atunci când aveți nevoie de mai multă capacitate.
Implementează codul aplicației tale din Git sau încarcă-l din mediul local, apoi direcționează domeniul tău către noua instanță Hostinger. Dacă proiectul rulează deja local, asigură-te că versiunea Node.js și variabilele de mediu se potrivesc înainte de a comuta traficul.

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