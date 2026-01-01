Găzduire Vuejs

Implementează aplicații Vue.js în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire vuejs

Prețuri simple pentru găzduire Vue.js, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicația Vue.js cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Dacă nu este potrivită, garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile te acoperă.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru modul în care Vue.js se scalează

Implementează-ți aplicația Vue.js pe găzduire Node.js fără configurare suplimentară. Lansează codul, iar proiectul rulează într-un mediu creat pentru randare pe server, apeluri API și procesul de compilare așteptat de stiva ta. Odată ce este activă, găzduirea nu te deranjează, oferind un timp de funcționare fiabil și spațiu pentru a gestiona traficul pe măsură ce aplicația ta crește. Beneficiezi de o cale mai simplă de la dezvoltare la producție, cu mai puțină muncă de gestionat pe server.
găzduire vuejs

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

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Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Vuejs

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Vuejs.
Găzduirea Vue.js este un mediu de producție pentru implementarea și rularea aplicațiilor Vue, astfel încât utilizatorii să le poată accesa pe web. Este important deoarece aveți nevoie de un runtime Node.js, de gestionarea proceselor aplicației și de o infrastructură stabilă odată ce aplicația dvs. Vue.js părăsește dezvoltarea locală.
Cu un VPS, gestionezi singur serverul, versiunea Node.js, actualizările de securitate și supravegherea proceselor. Cu găzduirea noastră vuejs, aceste sarcini de runtime și infrastructură sunt gestionate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicație în loc de administrarea serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările din noile push-uri pot fi implementate în același mod ca în cazul depozitelor publice.
Traficul este inclus până la limita abonamentului dvs. Dacă aplicația dvs. le depășește, este posibil să fie nevoie să faceți upgrade la un abonament superior; nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile de trafic.
Transferă aplicația către un depozit Git, conectează-o la Hostinger și implementează ramura principală. Dacă aplicația ta rulează deja în altă parte, poți migra mai întâi codul și setările de mediu, apoi poți actualiza DNS-ul când ești gata.

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