Găzduire Vite

Implementează aplicații create cu Vite în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
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Prețuri simple pentru găzduirea Vite

Implementează aplicațiile pe care le construiești cu Vite pe un site de găzduire fiabil în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Conceput pentru aplicații bazate pe Vite

Găzduiește-ți aplicația construită în Vite pe un site de găzduire Node.js cu o configurație care se potrivește cu fluxul de lucru existent. Impulsionează-ți proiectul, rulează versiunea și distribuie aplicația generată fără configurații suplimentare care să stea în cale. Site-ul tău rulează pe o infrastructură gestionată, concepută pentru performanță constantă și disponibilitate fiabilă, astfel încât să gestioneze traficul pe măsură ce proiectul tău crește. Aceasta îți oferă o cale mai simplă de la dezvoltarea locală la producție, cu mai puțină muncă de gestionat pe server.
găzduire invite

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Vite

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Vite.
Găzduirea Vite înseamnă implementarea aplicației construite cu Vite într-un mediu Node.js live, astfel încât utilizatorii să o poată accesa online. Contează deoarece Vite este un instrument de compilare, nu runtime-ul de producție, deci totuși ai nevoie de găzduire pentru aplicația compilată și orice backend de care depinde.
Cu găzduirea VPS obișnuită, gestionați singur sistemul de operare al serverului, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea noastră Node.js, platforma se ocupă de nivelul serverului, astfel încât vă puteți concentra pe aplicație în loc de mentenanță.
Da. Poți conecta contul tău GitHub, să acorzi acces la depozitul privat și să implementezi din ramura aleasă. Actualizările pot fi apoi implementate din GitHub fără încărcări manuale.
Există limite de resurse, așa că, dacă aplicația ta crește dincolo de capacitatea planului, va trebui să faci upgrade. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile de trafic, dar utilizarea ridicată susținută poate necesita mai multe resurse.
Conectează depozitul Git pentru aplicația ta Vite sau încarcă proiectul construit, apoi setează versiunea Node.js și variabilele de mediu necesare. Dacă te muți de pe o altă gazdă, direcționează domeniul tău către Hostinger și reimplementează aplicația aici.

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