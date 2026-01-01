Găzduire V0.dev

Implementează aplicații construite cu vO.dev în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
Găzduire v0.dev

Un preț lunar, fără taxe ascunse

Implementează-ți aplicația vO.dev cu încredere pe un sistem de găzduire Vercel fiabil. Obține performanță rapidă, infrastructură sigură și asistența de care ai nevoie pentru a construi fără griji — toate susținute de garanția noastră de returnare a banilor în 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la prototipul vO.dev la site-ul live, rapid

Duceți proiectele pe care le construiți cu vO.dev de la prototip la producție fără a reelabora stiva. Găzduirea Node.js de la Hostinger vă oferă o cale simplă de a implementa aplicația din spatele machetelor de interfață, astfel încât codul dvs. trece de la testarea locală la un mediu live cu configurare minimă. Odată ce este online, aplicația dvs. rulează pe o infrastructură gestionată construită pentru Node.js, scalarea și timpul de funcționare fiind gestionate în fundal. Petreceți mai puțin timp cu mentenanța serverului și mai mult timp rafinând produsul pe care utilizatorii dvs. îl văd efectiv.
Găzduire v0.dev

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea V0.dev

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire V0.dev.
Găzduirea v0.dev este o configurație pentru implementarea aplicațiilor construite cu v0.dev pe Vercel. Vă oferă implementare gestionată, scalare automată și fluxuri de lucru simple bazate pe Git.
Găzduirea VPS vă oferă un server virtual pe care îl gestionați singuri. Găzduirea v0.dev pe Vercel este complet gestionată, deci nu vă ocupați de configurarea, actualizarea sau scalarea serverului.
Da. Poți conecta un depozit GitHub privat și îl poți implementa în siguranță prin Vercel. Accesul rămâne controlat prin permisiunile furnizorului tău Git.
Planurile Vercel includ limite de utilizare pentru lățimea de bandă, timpul de construire și execuția fără server. Dacă le depășiți, utilizarea suplimentară poate fi facturată în funcție de planul dvs.
Da. În majoritatea cazurilor, puteți conecta depozitul, puteți revizui variabilele de mediu și puteți implementa. Dacă este necesar, puteți muta domeniul și actualiza DNS-ul după configurare.

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