Găzduire Typedream

Implementează aplicații create cu Typedream în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire typedream

Prețuri simple pentru găzduirea Typedream

Implementează aplicațiile și site-urile pe care le construiești cu Typedream pe un site de găzduire fiabil în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la versiunea Typedream la site-ul live

Transformă-ți site-urile create de Typedream de la prototip la producție fără un proces complicat de implementare. Introdu codul aplicației din spatele proiectului tău Typedream, iar găzduirea Node.js de la Hostinger îți oferă o configurație simplă pentru rularea acestuia cu timpul de execuție și rutarea necesare. Odată ce este lansat, proiectul tău rulează pe o infrastructură gestionată, concepută să rămână stabilă pe măsură ce traficul crește. Ai mai puține griji pentru întreținerea serverului și ai încrederea că aplicația ta poate gestiona utilizatori reali fără efort suplimentar de operare.
găzduire typedream

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Typedream

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Typedream.
Găzduirea Typedream înseamnă implementarea aplicației sau site-ului Node.js pe care l-ați construit cu Typedream într-un mediu de server live. Este important deoarece proiectul dvs. are nevoie de un timp de execuție, acces la rețea și timp de funcționare în afara mașinii locale înainte ca utilizatorii să îl poată accesa.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate de tine, așa că găzduirea Typedream este mai simplă de rulat și de întreținut.
Da. Conectați-vă contul GitHub, acordați acces la depozitul privat și implementați din ramura pe care doriți să o utilizați. Actualizările din acea ramură pot fi apoi implementate fără a face public depozitul.
Planurile includ limite specifice de resurse, iar dacă aplicația ta le depășește, este posibil să fie nevoie să faci upgrade la un plan superior. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile de trafic, dar aplicația ta poate fi restricționată dacă depășește resursele planului.
Trimite proiectul către GitHub, conectează depozitul în Hostinger și implementează ramura dorită. Dacă migrezi de pe o altă gazdă, îndreaptă aplicația către aceleași variabile de mediu și setări de compilare, apoi schimbă traficul după ce verifici implementarea.

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