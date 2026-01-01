Găzduire Sveltekit

Implementează aplicațiile SvelteKit în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire sveltekit

Planuri de găzduire SvelteKit clare, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicația SvelteKit cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Încearc-o fără riscuri, cu garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru modul în care SvelteKit se scalează

Implementează aplicația ta SvelteKit pe găzduire Node.js fără a adăuga muncă suplimentară de implementare. Push-up-ul codului, iar Hostinger rulează partea de compilare și de server a proiectului tău, astfel încât rutele, punctele finale ale serverului și paginile randate să se comporte conform așteptărilor. Aplicația ta rămâne pe o infrastructură gestionată construită pentru Node.js, cu fiabilitatea și spațiul necesar pentru a gestiona creșterea fără întreținerea constantă a serverului. Acest lucru îți oferă o cale mai simplă de la dezvoltarea locală la producție și mai mult timp pentru a te concentra pe funcțiile pe care le văd utilizatorii tăi.
găzduire sveltekit

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Sveltekit

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Sveltekit.
Găzduirea SvelteKit înseamnă rularea aplicației SvelteKit pe un server care poate executa rutele Node.js în timpul rulării și pe server. Acest lucru este important deoarece găzduirea statică nu este suficientă dacă aplicația utilizează SSR, endpoint-uri sau acțiuni de server.
Cu un VPS, instalați și întrețineți Node.js, un manager de procese, TLS, actualizări și securitate. Cu găzduirea SvelteKit gestionată, acel nivel de execuție este gestionat pentru dvs., astfel încât implementați aplicația în loc să administrați serverul.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi implementate automat atunci când trimiți modificările.
Dacă aplicația ta crește dincolo de resursele incluse în plan, este posibil să fie nevoie să faci upgrade la un plan mai mare. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru creșterile normale de trafic, dar utilizarea susținută mai mare necesită mai multe resurse.
Transferă proiectul tău către GitHub, conectează repozitoriul și implementează-l pe Hostinger. Dacă te muți de pe o altă gazdă, actualizează variabilele de mediu și setările domeniului, apoi testează SSR și rutele după prima implementare.

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