Găzduire elegantă

Implementați aplicațiile Svelte în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire sveltă

Găzduire simplă Svelte, prețuri lunare transparente

Găzduiește-ți aplicația Svelte pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Implementează-o cu încredere, cu garanția noastră de returnare a banilor în 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru modul în care Svelte este livrat

Implementează-ți aplicația Svelte cu o configurație care nu te încurcă. Execută codul, iar găzduirea Node.js de la Hostinger îți oferă timpul de execuție de care proiectul tău are nevoie, astfel încât paginile să se încarce rapid, iar versiunea ta să ruleze cu mai puține configurări manuale. Aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, concepută pentru a gestiona traficul fără reglaje constante. Asta înseamnă mai puține sarcini de implementare de urmărit și mai mult timp petrecut oferind funcții pe care utilizatorii le pot utiliza efectiv.
găzduire sveltă

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Svelte

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Svelte.
Găzduirea Svelte este o configurație de găzduire Node.js pentru implementarea aplicațiilor construite cu Svelte pe un server live. Este importantă deoarece aplicația ta are nevoie de un timp de execuție, un proces de compilare și un flux de lucru de implementare pentru a servi pagini și a gestiona actualizările în mod fiabil în producție.
Cu găzduirea VPS obișnuită, gestionezi singur sistemul de operare, Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația ta Svelte și pe procesul de implementare.
Da. Poți conecta contul tău GitHub, să acorzi acces la depozitul privat și să implementezi din ramura aleasă. După aceea, trimiterile către acea ramură pot declanșa actualizări ca orice altă implementare bazată pe Git.
Există limite de resurse și trafic în planuri, iar dacă aplicația ta crește peste limitele respective, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu adăugăm taxe de depășire surpriză pentru utilizarea normală, dar traficul ridicat susținut ar trebui să fie asociat unui plan mai mare.
Transferă aplicația către un depozit Git, conectează-o la Hostinger și setează comenzile de compilare și pornire din panou. Dacă aplicația rulează deja local, migrarea constă de obicei doar în ajustarea variabilelor de mediu și a setărilor de implementare.

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.