Găzduire cărți de povești

Implementează aplicații create cu Storybook în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire de cărți cu povești

Un preț simplu, fără taxe ascunse

Găzduiți-vă aplicațiile Storybook cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Încercați-o fără riscuri, cu garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Expediați cu ușurință proiecte create în Storybook

Implementează-ți proiectul Storybook cu o configurație care simplifică fluxul de lucru. Impulsionează-ți codul, iar găzduirea Node.js de la Hostinger îți oferă o cale clară de la versiunile locale la un site de documente live sau la un sandbox de componente, fără configurații suplimentare de server. Proiectul tău rulează pe o infrastructură gestionată, construită pentru fiabilitate, astfel încât actualizările rămân previzibile, iar vârfurile de trafic sunt mai ușor de gestionat. Asta înseamnă mai puțin timp dedicat mentenanței implementării și mai mult timp pentru rafinarea componentelor UI de care depinde echipa ta.
găzduire de cărți cu povești

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea cărților de povești

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Storybook.
Găzduirea Storybook înseamnă implementarea aplicației sau site-ului Node.js pe care l-ați construit cu Storybook într-un mediu live unde utilizatorii îl pot accesa. Este important deoarece previzualizările locale nu sunt suficiente pentru producție, testare sau partajarea unei versiuni stabile cu echipa dvs.
Cu un VPS, gestionezi singur serverul, versiunea Node, supervizorul de procese și actualizările. Cu găzduirea noastră Node.js, aceste părți sunt gestionate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația bazată pe Storybook în loc de mentenanța serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Poți continua să trimiți actualizări către GitHub și să reimplementezi din același depozit.
Există limite ale planului, iar dacă aplicația ta le depășește, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu ascundem taxele pentru depășirea termenilor limită în spatele facturării surpriză per solicitare, dar ar trebui să verifici resursele planului înainte de lansarea la scară largă.
Conectează depozitul Git existent sau încarcă proiectul, setează comanda de pornire Node.js și variabilele de mediu, apoi implementează. Dacă treci de la versiunea locală, asigură-te că aplicația rulează în modul de producție și că sunt incluși toți pașii de compilare.

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