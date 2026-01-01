Găzduire Softr

Implementează aplicații construite cu Softr pe Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire softr

Prețuri lunare simple, fără taxe ascunse

Implementează aplicațiile pe care le construiești cu Softr pe un site de găzduire fiabilă, concepută pentru producție. Încearcă-l cu încredere, cu garanția noastră de returnare a banilor în 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la Softr la aplicații live, mai rapid

Transformă aplicațiile și site-urile pe care le construiești în Softr de la prototip la producție fără a reelabora stiva ta. Găzduirea Node.js de la Hostinger îți oferă o cale simplă de a implementa proiectul, astfel încât logica și API-urile tale personalizate să fie lansate online cu o configurare minimă. Odată ce aplicația ta este online, infrastructura gestionată menține runtime-ul stabil pe măsură ce traficul crește. Beneficiezi de un timp de funcționare fiabil, spațiu de scalare și mai puțin timp petrecut cu mentenanța serverului.
găzduire softr

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Softr

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Softr.
Găzduirea Softr înseamnă implementarea aplicației sau site-ului Node.js pe care l-ați construit cu Softr pe un server live unde utilizatorii îl pot accesa. Este important deoarece găzduirea de producție gestionează timpul de funcționare, configurația runtime și accesul la aplicația dvs. în afara mașinii locale.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, versiunea Node, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate pentru tine, astfel încât te poți concentra pe proiectul Softr în loc de administrarea serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi extrase din depozit fără a face codul public.
Da, fiecare abonament are limite de resurse, iar dacă aplicația ta crește peste limitele respective, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu adăugăm taxe surpriză pentru depășirea limitelor de utilizare normală, dar traficul sau utilizarea resurselor mai ridicate în mod constant pot necesita un abonament mai mare.
Conectează baza de cod existentă la Git sau încarc-o, apoi direcționează Hostinger către punctul de intrare al aplicației și variabilele de mediu. Dacă te muți de pe o altă gazdă, poți migra același proiect Node.js cu modificări minime de cod.

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