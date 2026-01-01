Găzduire Replit

Implementează aplicații create cu Replit în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire replit

Prețuri lunare clare, fără taxe ascunse

Implementează aplicațiile create cu Replit pe o găzduire fiabilă, concepută pentru producție. Încearcă-l cu încredere datorită garanției noastre de returnare a banilor de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Du proiectele Replit în producție mai rapid

Du aplicațiile și prototipurile create în Replit din spațiul de lucru în producție fără să îți schimbi stack-ul. Încarcă codul Node.js în Hostinger și rulează-l într-o configurație care simplifică implementarea, astfel încât proiectul tău să fie live fără configurare suplimentară sau administrare de server. Odată implementată, aplicația ta rulează pe o infrastructură administrată, construită pentru a rămâne stabilă sub trafic intens. Beneficiezi de un uptime fiabil, spațiu de scalare și mai puțin timp petrecut cu întreținerea serverelor, astfel încât să te poți concentra pe codul care contează.
găzduire replit

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Replit

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Replit.
Înseamnă implementarea aplicației sau site-ului Node.js pe care l-ai creat în Replit pe un server de producție la care au acces utilizatori reali. Acest lucru este important deoarece Replit este excelent pentru construire, dar găzduirea de producție îți oferă control asupra uptime-ului, domeniilor și modului în care se face implementarea.
Cu un VPS, administrezi singur sistemul de operare, runtime-ul Node.js, patch-urile de securitate și procesele. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, runtime-ul și infrastructura sunt administrate automat. Astfel poți implementa aplicația fără să te ocupi și de administrarea serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi implementate din GitHub fără a face depozitul public.
Dacă aplicația ta depășește limitele planului, poate fi restricționată de limitele de resurse până când faci upgrade. Nu percepem taxe suplimentare neașteptate pentru vârfurile de trafic; principala restricție este capacitatea inclusă în planul tău.
Trimite aplicația către GitHub, conectează repozitoriul în Hostinger și implementează-o. Dacă muți aplicația din mediul local sau de la un alt furnizor de găzduire, asigură-te înainte să redirecționezi traficul că versiunea Node, variabilele de mediu și comanda de pornire sunt configurate corect pentru aplicație.

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