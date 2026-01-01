Găzduire remixuri

Implementează aplicațiile Remix mai rapid pe Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire remix

Prețuri lunare simple, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicația Remix cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Încearc-o fără riscuri, cu garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Găzduire remix concepută pentru viteză

Implementează-ți aplicația Remix pe găzduire Node.js fără configurare suplimentară. Pun-ează codul, iar rutele, încărcătoarele și acțiunile tale se execută într-un mediu pregătit pentru server, construit pentru aplicații web full-stack. Proiectul tău rămâne pe o infrastructură gestionată, având disponibilitatea și spațiul necesar pentru creșterea traficului de producție. Asta înseamnă mai puțin timp pentru mentenanța serverului și mai mult timp pentru construirea de funcții pentru utilizatori.
găzduire remix

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea remixurilor

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Remix.
Găzduirea Remix înseamnă implementarea unei aplicații Remix într-un mediu Node.js care poate rula codul serverului său și poate servi trafic real. Este important deoarece Remix are nevoie de un runtime care să suporte gestionarea completă a cererilor, nu doar găzduirea de fișiere statice.
Cu un VPS, gestionați singur sistemul de operare, versiunea Node, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea noastră Remix, configurarea serverului și a runtime-ului sunt gestionate de dvs., astfel încât să puteți implementa aplicația fără a fi nevoie de întreținerea mașinii.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Push-urile viitoare pot declanșa noi build-uri în același mod în care se întâmplă pentru depozitele publice.
Nu există taxe surpriză pentru depășirea limitelor incluse în plan, va trebui să treceți la un plan superior sau să ajustați utilizarea, astfel încât serviciul să poată continua să ruleze în limitele resurselor alocate.
Trimite proiectul tău Remix pe GitHub, conectează repozitoriul în Hostinger și implementează ramura dorită. Dacă migrezi de pe o altă gazdă, păstrează codul aplicației și variabilele de mediu, apoi direcționează traficul către noua implementare după testare.

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