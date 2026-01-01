Găzduire router React

Implementează aplicațiile React Router în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
reacționează la găzduirea routerului

Prețuri simple pentru găzduirea React Router

Găzduiește-ți aplicația React Router pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Implementează-o cu încredere, iar dacă nu este potrivită, garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile te acoperă.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Aplicații React Router care rămân rapide

Implementează-ți aplicația React Router cu o configurație care se potrivește modului în care lucrezi deja. Transferă codul către găzduirea Node.js și rulează rutele, încărcătoarele și logica serverului fără configurații suplimentare, astfel încât dezvoltarea locală să treacă la producție cu mai puține dificultăți. Aplicația ta rămâne pe o infrastructură gestionată, construită pentru a gestiona traficul și a rămâne online în mod fiabil. Acest lucru îți oferă mai puține sarcini de implementare de gestionat și mai mult timp pentru a te concentra pe interfața cu utilizatorul, fluxul de date și modificările produsului.
reacționează la găzduirea routerului

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea routerului React

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire pentru routere React.
Găzduirea React Router înseamnă implementarea aplicației React care folosește React Router, astfel încât să poată rula în producție și să deservească utilizatori reali. Acest lucru este important deoarece rutarea pe partea de client necesită o gazdă compatibilă cu Node.js, care să poată deservi aplicația corect la încărcările și reîmprospătările directe ale URL-urilor.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, versiunea Node, configurarea proceselor, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, acea muncă pe server este gestionată pentru tine, astfel încât te poți concentra pe aplicație în loc să menteni mașina.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat, apoi implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi preluate din GitHub fără a face public depozitul.
Da, planurile de găzduire au limite de resurse definite, iar dacă aplicația ta le depășește, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu există taxe surpriză pentru depășirea limitelor de trafic, dar utilizarea ridicată susținută poate necesita un plan mai scump.
Trimite aplicația către GitHub sau importă depozitul existent, apoi conectează-o la Hostinger și implementează-o. Dacă te muți de pe o altă gazdă, direcționează setările de compilare și pornire către aplicația Node.js curentă și verifică variabilele de mediu înainte de a o lansa în format live.

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.