React hosting

Lansează aplicații React în producție cu găzduire Node.js

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
react hosting

Preț lunar simplu, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicațiile React cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Încearcă fără riscuri cu 30 de zile garanție.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Proiectat pentru scalabilitatea React

Lansează-ți aplicația React cu o configurare care simplifică trecerea de la cod la producție. Încarcă-ți proiectul pe găzduirea Node.js de la Hostinger, iar frontend-ul tău rulează într-un mediu pregătit pentru build-uri JavaScript moderne și comportament dinamic. Aplicația ta rămâne online pe o infrastructură administrată, construită pentru performanță constantă și uptime fiabil. Astfel, ai mai puține griji legate de implementare, mai mult spațiu de scalare când crește utilizarea și mai mult timp să te concentrezi pe interfața și funcționalitățile pe care utilizatorii le văd de fapt.
react hosting

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea React

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire React.
Găzduirea React este un mediu de producție pentru aplicațiile construite cu React, astfel încât acestea să poată fi implementate, rulate și accesate de utilizatori. Aceasta contează deoarece aplicația ta are nevoie de un runtime, gestionarea construirii și un endpoint public stabil, nu doar de fișiere statice pe un laptop.
Cu un VPS, administrezi singur serverul, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, noi ne ocupăm de aceste sarcini de server, ceea ce reduce configurarea și mentenanța pentru aplicația ta React.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Poți păstra depozitul privat în timp ce utilizezi fluxul de lucru obișnuit push-to-deploy.
Există limite în funcție de plan, și dacă aplicația ta depășește aceste limite, trebuie să treci la un plan superior sau la o configurare adecvată. Nu percepem taxe suplimentare neașteptate pentru vârfuri normale de trafic, dar utilizarea susținută ar trebui să corespundă resurselor planului tău.
Încarcă aplicația pe GitHub, conectează depozitul în Hostinger și implementează ramura pe care o dorești. Dacă te muți de la un alt furnizpr, poți direcționa aplicația către aceeași bază de cod și actualiza orice variabile de mediu sau setări de compilare în timpul configurării.

Ne pasă de confidențialitatea ta

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