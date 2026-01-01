Găzduire Preact

Implementează rapid aplicațiile Preact pe Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire preact

Prețuri lunare simple, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicația Preact pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, astfel încât să o poți implementa cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru modul în care Preact se scalează

Implementează-ți aplicația Preact pe găzduire Node.js fără configurare suplimentară. Puncte de cod, iar runtime-ul se ocupă de aplicație, astfel încât paginile și componentele tale să se încarce așa cum le-ai construit, cu o cale simplă de la dezvoltarea locală la producție. Proiectul tău rulează pe o infrastructură gestionată, concepută să rămână stabilă pe măsură ce traficul crește. Acest lucru îți oferă mai puține probleme de implementare, o fiabilitate zilnică mai bună și mai mult timp pentru a te concentra pe funcțiile de livrare în loc de mentenanța serverului.
găzduire preact

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Preact

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Preact.
Găzduirea Preact înseamnă implementarea unei aplicații Preact într-un mediu de producție care poate rula versiunea Node.js și o poate livra utilizatorilor. Este important deoarece aveți nevoie de un runtime stabil, un flux de lucru de implementare și o cale de scalare odată ce aplicația părăsește mașina locală.
Cu un VPS, gestionezi singur serverul, versiunea Node.js, actualizările, managerul de procese și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini de infrastructură sunt gestionate pentru tine, astfel încât te poți concentra pe aplicația Preact în loc de mentenanța serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează ramura dorită. Actualizările pot fi extrase din depozit la fel ca în cazul unui proiect public.
Planul tău are limite de resurse, iar dacă aplicația ta se extinde și le depășește, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile normale de trafic, dar utilizarea susținută peste limitele planului tău necesită un nivel superior.
Trimite aplicația către GitHub, conectează repozitoriul în Hostinger și implementează versiunea compilată. Dacă te muți de pe o altă gazdă, actualizează variabilele de mediu și setările domeniului, apoi verifică aplicația în producție.

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