Găzduire colete

Implementează aplicații construite cu Parcel mai rapid pe Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire colete

Prețuri simple, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicațiile create de Parcel cu încredere pe un serviciu de găzduire Node.js fiabil. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca fără riscuri.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Coletul de expediere se construiește mai repede

Transformă codul pe care îl incluzi în pachetul Parcel din versiunile locale în implementarea live, fără a modifica fluxul de lucru. Găzduirea Node.js de la Hostinger oferă aplicației tale o cale simplă către producție, astfel încât să poți livra proiectul pe care l-ai construit cu mai puține configurări și mai puțini pași de implementare. Odată ce este online, aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, concepută pentru sarcini de lucru Node.js, cu timpul de funcționare și scalare acoperite pe măsură ce traficul crește. Petreci mai puțin timp cu mentenanța serverului și mai mult timp cu rafinarea codului și a funcțiilor importante.
găzduire colete

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea coletelor

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire a coletelor.
Găzduirea Parcel înseamnă implementarea aplicației sau site-ului Node.js pe care l-ați construit cu Parcel pe un server live, astfel încât utilizatorii să îl poată accesa. Este important deoarece proiectul dvs. are nevoie de un runtime, gestionarea proceselor și acces la rețea în afara mașinii dvs. locale.
Cu un VPS, gestionați singur serverul, actualizările sistemului de operare, versiunea Node și configurarea implementării. Cu găzduirea noastră Node.js, mediul este gestionat pentru dvs., astfel încât vă concentrați pe aplicație în loc de mentenanța serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi apoi extrase din Git la fel ca în cazul unui depozit public.
Planurile includ limite de resurse definite, iar dacă aplicația ta crește peste acestea, este posibil să fie nevoie să faci upgrade în loc să plătești taxe surpriză pentru depășirea limitelor de utilizare. Dacă traficul devine susținut sau necesită multe resurse, este mai bine să treci la un plan mai mare înainte ca performanța să scadă.
Trimiteți proiectul către GitHub sau încărcați-l din mediul local, apoi conectați repozitoriul și setați comenzile de compilare și pornire. Dacă migrați de pe o altă gazdă, păstrați aceeași versiune Node.js și variabile de mediu pentru a reduce munca de configurare.

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