Găzduire Nuxt

Implementează aplicații Nuxt în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire nuxt

Prețuri simple pentru găzduire Nuxt, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicația Nuxt cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Fiecare abonament include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca fără riscuri.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru modul în care Nuxt se scalează

Implementează-ți aplicația Nuxt pe găzduirea Node.js de la Hostinger fără configurare suplimentară. Puncte de cod, iar proiectul tău rulează într-un mediu Node.js care acceptă randarea pe server, rutele API și fluxul de compilare așteptat de stiva ta. Aplicația ta rămâne ușor de gestionat pe măsură ce traficul crește, având disponibilitatea și resursele necesare pentru a gestiona utilizarea reală. Aceasta îți oferă o cale simplă de la dezvoltare la producție, cu mai puțin timp petrecut cu mentenanța serverului.
găzduire nuxt

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Nuxt

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Nuxt.
Găzduirea Nuxt este un mediu de producție pentru rularea aplicațiilor Nuxt, inclusiv runtime-ul Node.js și configurația de implementare de care au nevoie. Este important deoarece găzduirea fișierelor statice nu acoperă randarea pe server, rutele API sau alte funcții ale serverului pe care le-ar putea utiliza aplicația dvs. Nuxt.
Cu găzduirea VPS obișnuită, gestionați singur serverul, actualizările sistemului de operare, versiunea Node.js, managerul de procese și securitatea. Cu găzduirea noastră Nuxt, acest strat de infrastructură este gestionat pentru dvs., astfel încât implementați și rulați aplicația fără a menține un stack complet de servere.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și alege ramura pe care dorești să o implementezi. După aceea, actualizările pot fi implementate din noile push-uri, la fel ca în cazul unui depozit public.
Traficul este limitat de resursele abonamentului dvs., așa că, dacă aplicația Nuxt crește peste limitele abonamentului, este posibil să fie nevoie să faceți upgrade. Nu adăugăm taxe surpriză pentru depășirea capacității abonamentului pentru utilizarea normală, dar traficul ridicat susținut poate necesita un abonament mai mare.
Poți muta o aplicație Nuxt prin trimiterea proiectului către GitHub, conectarea la depozit și implementarea acesteia pe Hostinger. Dacă ai deja o aplicație live în altă parte, folosește aceeași bază de cod aici și actualizează orice variabile de mediu sau setări de compilare, după cum este necesar.

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