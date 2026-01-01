Găzduire Next.js

Lansează aplicații Next.js în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire Next.js

Planuri de găzduire Next.js cu un preț lunar clar

Găzduiește-ți aplicația Next.js cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Încearcă fără riscuri datorită garanției noastre de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Gândit pentru scalabilitatea Next.js

Implementează-ți aplicația Next.js fără să te ocupi de configurarea serverului. Trimite codul, iar găzduirea Node.js de la Hostinger se ocupă de build, rulare și rutare, astfel încât rutele SSR, ISR și API să funcționeze conform așteptărilor. Proiectul tău rulează pe o infrastructură construită pentru performanță constantă și disponibilitate fiabilă, cu spațiu pentru a gestiona traficul pe măsură ce crește. Astfel ajungi mai ușor în producție și petreci mai puțin timp cu partea operațională.
Găzduire Next.js

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Next.js

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Next.js.
Găzduirea Next.js este un mediu de producție pentru rularea aplicațiilor Next.js cu runtime-ul Node.js, procesul de compilare și funcționalitățile server-side de care aplicația ta are nevoie. Acest lucru contează deoarece proiectele Next.js depind adesea de SSR, rute API și randare dinamică pe care găzduirea statică simplă nu le poate gestiona.
Cu un VPS, administrezi singur OS-ul, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările de securitate și configurarea de implementare. Cu găzduirea noastră Node.js, aceste sarcini de server sunt administrate pentru tine, astfel încât poți implementa aplicația ta Next.js fără să întreții infrastructura serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces depozitului privat și implementează din ramura pe care o dorești. Poți prelua actualizări din Git la fel ca dintr-un depozit public.
Da, planurile includ limite de resurse, și dacă aplicația ta depășește aceste limite, s-ar putea să ai nevoie de un upgrade. Nu percepem taxe suplimentare neașteptate pentru vârfuri normale de trafic, dar o utilizare susținută care depășește capacitatea planului tău poate necesita un plan superior.
Trimite aplicația ta într-un depozit Git, conecteaz-o la Hostinger și implementează ramura pe care vrei să o rulezi în producție. Dacă te muți de la un alt furnizor de găzduire, poți direcționa domeniul tău după implementare și poți transfera variabilele de mediu și setările de compilare după caz.

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