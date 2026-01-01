Găzduire Nestjs

Implementați aplicații NestJS în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire nestjs

Un preț simplu, fără taxe ascunse

Găzduiți-vă aplicațiile NestJS cu încredere pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Încercați-o fără riscuri, cu garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Găzduire NestJS pregătită pentru producție

Implementează-ți aplicația NestJS cu o configurație care se potrivește modului în care sunt construite și livrate proiectele Node.js. Punctează codul, iar Hostinger se ocupă de runtime, astfel încât controlerele, serviciile și API-urile să fie gata de rulare fără configurare suplimentară a serverului. Proiectul tău rămâne pe o infrastructură construită pentru fiabilitate, cu spațiu pentru a gestiona traficul pe măsură ce crește. Acest lucru îți oferă mai puțin timp petrecut cu mentenanța și mai mult timp pentru livrarea modificărilor către aplicație.
găzduire nestjs

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Nestjs

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Nestjs.
Găzduirea NestJS este mediul în care implementați și rulați aplicația NestJS, astfel încât aceasta să poată accepta trafic real pe internet. Este important deoarece aplicația dvs. are nevoie de un runtime Node.js gestionat, de gestionarea proceselor și de suficiente resurse pentru a rămâne online după implementare.
Cu un VPS, gestionezi singur serverul, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea noastră NestJS, aceste aspecte sunt gestionate de tine, astfel încât să poți implementa aplicația fără a configura întregul stack de servere.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și selectează ramura pe care dorești să o implementezi. După aceea, actualizările pot fi implementate din noile push-uri, la fel ca în cazul unui depozit public.
Planurile includ limite de resurse, așa că, dacă aplicația ta crește peste limitele respective, este posibil să fie nevoie să faci upgrade în loc să plătești taxe surpriză pentru depășirea capacității. Dacă traficul crește brusc, principala constrângere este reprezentată de procesorul, memoria și capacitatea aplicației planului tău.
Transferă proiectul tău NestJS pe GitHub sau importă depozitul existent, apoi conectează-l la Hostinger și setează comanda de pornire și variabilele de mediu. Dacă te muți de pe o altă gazdă, copiază mai întâi configurația și setările bazei de date, apoi implementează aceeași bază de cod aici.

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